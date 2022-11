"Je ne l'effacerai jamais" : Cyril Lignac, ce message envoyé par la femme de sa vie peu avant un terrible drame

Chaque mercredi, les téléspectateurs de M6 peuvent retrouver Cyril Lignac dans Le Meilleur Pâtissier. Avec Mercotte, ils sont chargés de juger les gâteaux des candidats. Comme à son habitude, le chef de 45 ans apporte sa bonne humeur. Mais, comme tout le monde, il a ses blessures dont une très profonde qui remonte à 2014.

Si le public connaît bien le parcours professionnel de Cyril Lignac, qu'il met notamment en avant sur Instagram, sa vie privée est beaucoup plus secrète. L'acolyte de Mercotte préfère en effet rester discret. Mais ses fans les plus fidèles savent qu'en 2014, il a vécu l'une des pires épreuves de la vie. Il a en effet dû faire face à la mort de sa maman Janine dont il était très proche, durant l'été. Un drame qu'il n'avait évoqué qu'un an plus tard tant cela était douloureux.

À l'occasion d'une interview pour Libération en octobre 2015, le jeune papa parlait de la mort brutale de sa maman à l'âge de 57 ans au moment de justifier sa volonté de s'éloigner des plateaux télévisés pour se recentrer sur la cuisine. "Le show-biz n'a jamais été mon univers, mais jusque-là je vivais avec légèreté", avait-il déclaré. "Plutôt timide", il n'avait pas souhaité s'épancher davantage. Mais un mois auparavant, il expliquait à l'Express Styles qu'il "n'effacera jamais", le dernier SMS qu'il avait envoyé à Janine, "disparue trop tôt". "Il finissait par : 'Je t'aime fort.' J'ai aussi toute une série de photos d'elle dans mon téléphone que je regarde régulièrement. Elles m'apaisent et me rappellent des souvenirs heureux dans l'Aveyron", s'était-il souvenu.

En 2016, Cyril Lignac avait également accepté d'évoquer ce "virage dans [sa] vie" auprès de TV Mag, à l'occasion de la promotion du Meilleur Pâtissier : "Je me suis retrouvé confronté à une vraie épreuve dans mon existence, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Je me suis recentré sur l'essentiel. On apprend à vivre autrement, avec peut-être moins de légèreté, en prenant conscience des responsabilités que l'on a. Cela m'a touché au plus profond de moi-même. Je me suis posé des questions sur la vie, sur le temps qui passe. Puis la vie reprend le dessus. Je me dis qu'elle est là tout le temps, proche de moi... "