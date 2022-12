"Je ne leur ai pas laissé le choix" : Sylvie Testud séparée de son compagnon, leurs enfants face à une nouvelle vie

Le sujet de la maternité lui tient beaucoup à coeur. Parce que Sylvie Testud est à l'affiche de la pièce Tout le monde savait, de Valérie Bacot, dans laquelle elle interprète l'histoire vraie de l'autrice, battue et violée par son père, qu'elle a tué après avoir donné naissance à 4 enfants issus de cet inceste. Parce qu'elle est maman, aussi, tout simplement, elle qui a accueilli Ruben et Esther il y a dix-sept et douze ans. Protectrice, la comédienne n'évoque que peu ce rôle primordial dans sa vie. On sait simplement qu'en 2016, sa cadette se lançait dans une carrière de mannequin enfant... et qu'elle lui ressemblait, déjà, comme deux gouttes d'eau.

Dans une interview accordée à Paris Match, Sylvie Testud accepte toutefois d'en dire davantage à propos de Ruben et Esther. Si sa petite dernière a un temps joué aux modèles, elle semble désormais plus intéressée par un tout autre domaine : l'écologie. "Ma fille me surveille, assure l'actrice de 51 ans. Maintenant, elle veut du cuir végétal et des T-shirts en fibre de bambou. Mais la déconsommation, on n'y est pas encore." Il y a peu de temps, la famille a traversé une épreuve qui a, pour toujours, changé la donne. Sylvie Testud s'est séparée de son compagnon, et père de ses enfants, après avoir passé vingt-cinq années paisibles à ses côtés.

Quand je me suis séparée, je ne leur ai pas laissé le choix

Mais comment Ruben et Esther ont-il vécu cette rupture ? "Ils sont cool, ils ont de l'humour, on s'aime, explique-t-elle. Quand je me suis séparée, je ne leur ai pas laissé le choix. A chacun j'ai expliqué : ensemble ou séparés, tu as toujours deux parents qui t'aiment et qui t'aimeront toujours." Si elle a pris cette décision, c'est entre autre parce que Sylvie Testud a flanché pour les beaux yeux d'un autre. L'article de Paris Match explique effectivement qu'il y a deux ans et demi, un "acteur aux origines proches de sa mère" lui a ouvert les yeux. "Elle s'est laissée conquérir", peut-on lire. La maman de l'actrice étant napolitaine, on peut donc imaginer que Sylvie Testud aime son nouveau chéri... à l'italienne !

Retrouvez l'interview intégrale de Sylvie Testud dans le magazine Paris Match du 15 décembre 2022.