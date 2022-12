Sylvie Testud a quitté le père de ses deux enfants pour un acteur italien !

Sacré défi pour Sylvie Testud, de retour sur les planches depuis le 4 octobre dernier. Jusqu'à la fin de l'année, la comédienne donne vie à l'histoire de Valérie Bacot dans Tout le monde savait, la tragédie innommable d'une femme battue, abusée et violée par son père, qui a mis au monde les quatre enfants de son bourreau avant de le tuer. C'est au Théâtre de l'Oeuvre qu'elle interprète ce seule en scène, soutenue par l'autrice, bien sûr, mais aussi par ses proches.

Elle s'est laissée conquérir il y a deux ans et demi par un acteur

Maman de deux enfants, Sylvie Testud peut compter sur Ruben et Esther, 17 et 12 ans, pour lui donner la force de jouer dans une pièce d'une si grande difficulté émotionnelle. Mais aussi sur son nouveau compagnon. Dans les pages du magazine Paris Match, on apprend effectivement qu'après avoir passé vingt "années sereines" avec le père de ses enfants, l'actrice de 51 ans a "ouvert les yeux et s'est laissée conquérir il y a deux ans et demi par un acteur aux origines proches de sa mère", qui est napolitaine. Quant à son ex, elle ne précise pas ce qui a pu les séparer. En 2011, toutefois, elle expliquait qu'il vivait très mal le fait qu'elle "gagne plus que lui" et qu'elle signait la majorité des chèques.

Tu ne dois pas être trop belle ni trop moche

Son secret de séduction ? Très simple, quand elle évoque le mode d'emploi d'une relation d'attirance entre un homme et une femme. "Tu ne dois pas être trop belle ni trop moche, pas trop intello non plus, ni trop conne, lui faire sentir qu'il est plus intelligent, et voilà, affirme-t-elle La moitié du boulot est faite." Difficile de savoir si c'est ainsi qu'elle a fait flancher son nouveau compagnon. Sylvie Testud est rigoureusement discrète, dès qu'il s'agit de son jardin privé. On sait simplement que, côté famille, sa fille Esther s'est lancée, il y a quelques temps, dans le mannequinat puisqu'elle avait défilé, en 2016, pour la marque de prêt-à-porter enfant Bonpoint.

