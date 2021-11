"Je ne me sentais pas d'y aller" : Jessica Thivenin explique son absence du tournage des Marseillais

Depuis maintenant plusieurs jours, les équipes des Marseillais ont posé leurs bagages au Mexique pour tourner la nouvelle saison. On sait que Paga, Julien Tanti, Océane El Himer, Maeva Ghennam ou encore Greg Yega sont d'ores et déjà sur place pour y vivre des moments mémorables. En revanche, Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont aux abonnés absents ! Une grande déception pour les fans du couple qui espéraient les revoir ensemble à l'écran. Et pour cause, Jessica Thivenin est plutôt en retrait depuis qu'elle est devenue maman. Elle n'a d'ailleurs même pas pu participer aux Marseillais VS Le Reste du monde puisqu'elle était enceinte de sa fille Leewane.

Mais alors qu'elle en a aujourd'hui fini avec sa grossesse compliquée, pourquoi n'a-t-elle pas rejoint ses fratés ? En story Instragram ce dimanche 21 novembre 2021, la jolie blonde a pris soin de répondre à cette question qui hante les internautes. "Pour les personnes qui m'ont demandé si on allait en tournage, sachez que non, on n'y va pas. Non pas parce qu'on n'aime plus la télé-réalité ou qu'on crache dessus, pas du tout ! Parce que quand je vois certaines choses sur la télé-réalité qui est beaucoup critiquée en ce moment, je me dis... enfin bref, no comment. Nous n'y allons tout simplement pas parce qu'on a une petite fille qui va avoir trois mois demain et que je me sentais pas d'aller en tournage, pas tout de suite", a-t-elle confié depuis sa maison à Dubaï.

C'est un milieu dans lequel on est bien

Mais malgré que son quotidien soit totalement bouleversé depuis qu'elle a eu ses deux enfants, Jessica Thivenin ne ferme pas du tout la porte à la télé-réalité, cette carrière pour laquelle elle doit beaucoup. "On y retournera sûrement lors du prochain tournage, enfin on verra comment ça se passe. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça fait partie de ma vie, j'ai grandi avec la télé-réalité, ça fait 7 ans que j'en fait, Thibault ça fait 10 ans. C'est un milieu dans lequel on est bien, la production est bienveillante avec nous, j'ai partagé plein de choses avec vous : j'ai fait mes renouvellements de voeux, j'ai appris que j'étais enceinte carrément dans la dernière saison que j'ai faite... Quand je peux donner de ma personne et être là, je le fais mais là je ne peux pas donc plutôt que d'avoir la tête ailleurs, je préfères ne pas y être. Je suis désolée les amis, ce ne sera pas pour cette année", a-t-elle confié non sans regret avant de souhaiter une bonne aventure à ses camarades.