"Je ne peux plus bouger" : Grosse inquiétude pour une maman de Familles nombreuses et situation honteuse

L'une des candidates de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a eu une grosse frayeur mardi 10 janvier 2023. Une mésaventure qu'elle a racontée à sa communauté en story Instagram.

Justine Cordule est l'heureuse maman de 7 enfants, dont Tom (12 ans), souffrant de troubles autistiques. Et, malgré lui, le jeune homme a fait très peur à sa maman. "Je me retrouve avec des douleurs au ventre, je ne peux plus bouger", ont tout d'abord pu lire les internautes. Et très vite, ils ont compris pour quelle raison la mère de famille se faisait des noeuds à l'estomac : "Pourquoi ? Car un surveillant n'est pas capable de faire son travail et me dit que mon fils Tom n'est pas à l'école." Aussi anxieuse qu'en colère, elle a avoué qu'elle venait de prendre un médicament pour se sentir mieux. Puis, elle a expliqué qu'elle attendait un retour du collège concernant la situation. Une attente interminable.

Je trouve ça honteux

"Mais je trouve ça honteux de faire peur comme ça aux parents. Le pire, c'est l'attente. On me dit qu'on va vérifier si mon fils était bien là, puis on me dit que non. Et là, on attend que vous perdiez votre coeur, que vous ayez fait tout le chemin inverse pour retrouver Tom. Et là, sur la route, on vous dit : 'Ben nan, en fait, il est là, il était devant le collège.' C'est très, très mal fait et je trouve ça irrespectueux", a poursuivi Justine Cordule très remontée. D'autant plus que le collège a accusé Tom de la situation et qu'elle n'a reçu aucune excuse de leur part. Elle a ensuite précisé qu'elle devait se calmer, car elle "tremblait de la tête aux pieds".

Après avoir raconté son histoire, l'épouse de Steeve Cordule a reçu de nombreux témoignages similaires. De quoi la faire halluciner davantage. "Il faut qu'ils revoient leur façon de faire. Et pas que dans le collège de Tom évidemment, j'en ai reçu de la France entière", a-t-elle conclu. Elle a ensuite tenu à bien vite se changer les idées afin d'oublier ce gros malentendu qui lui a donné des sueurs froides.