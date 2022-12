"Je ne sais pas comment il va faire" : Le fils de Carole Bouquet très mal pour la Coupe du monde

Alors que la finale de la Coupe du Monde se tient ce jour entre la France et l'Argentine, l'actrice Carole Bouquet a évoqué la passion de son fils Louis Giacobetti (35 ans) pour le football lors d'une interview dans Le Journal Inattendu le 17 décembre 2022. Un amour inconditionnel à la limite de l'obsession selon l'actrice du film Les Fantasmes. Fan absolu de l'équipe de France, le jeune homme deviendrait totalement fou lors de chaque match des Bleus. Si Dimitri Rassam (41 ans) aime également ce sport, Louis est un véritable amoureux du ballon rond.

"Le plus jeune, lors de la dernière Coupe du monde où on a gagné, était tellement angoissé [...] qu'il s'en allait à chaque but", a confié la fille de Robert Bouquet, ajoutant que Louis ne "supportait pas" ce stress ressenti pendant les matchs. Totalement angoissé pendant les rencontres sportives, Louis préfère même éviter de regarder les moments décisifs par peur d'être trop stressé.

Je ne sais pas comment il va faire

Ainsi, "Louis "rate chaque but" pour garder son self-control. "Je ne peux pas le supporter, je suis dans un tel état", expliquerait-il pour se justifier. Inquiète pour son fils qui sera forcément devant la grande finale de la Coupe du Monde 2022, elle confie : "Donc demain, je ne sais pas comment il va faire... Il va la [Coupe du monde, ndlr] regarder, tout en se cachant... Je ne sais pas, dans sa chambre, avec le son ?". Déterminé à faire carrière dans le football lorsqu'il était petit, le jeune homme souhaitait être gardien de but et avait même réalisé un stage dans cette filière.

Maman qui reconnait ne pas être "une fanatique du football", Carole Bouquet admet toutefois "adorer regarder" les matchs. Preuve en est, l'actrice de 65 ans a annulé plusieurs impératifs pour pouvoir suivre la grande finale de la Coupe du Monde.

Pour rappel, Carole Bouquet a été en couple avec Jean-Pierre Rassam entre 1978 et 1985 avec lequel elle a eu son fis Dimitri. Par la suite, elle a été amoureuse du réalisateur et photographe Francis Giacobetti avec lequel elle a un autre fils, Louis, né en 1987. De 1992 à 1996, elle a été mariée à Jacques Leibowitch. En 1996, elle a officialisé son amour avec l'acteur Gérard Depardieu (ils se sont séparés en 2005). Enfin en mai 2014, l'actrice est apparue au festival de Cannes avec Philippe Sereys de Rothschild, son nouveau compagnon.