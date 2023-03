"Je ne sais pas comment lui dire..." : Christine Bravo dépitée par son mari Stéphane, elle craint de nouvelles moqueries

On le sait, Christine Bravo adore faire rire les spectateurs, plutôt fans depuis plus de 30 ans, de ses punchlines et de son autodérision à toute épreuve. Il faut dire que dans sa vie privée, où elle assume beaucoup de choses, et dans sa très longue carrière, elle ne manque pas d'anecdotes qui amusent notamment beaucoup ses collègues des Grosses Têtes.

Ce qu'elle a rappelé dans son dernier post Instagram : se filmant dans sa cuisine, la sexagénaire a rappelé à ses abonnés quand ses collègues de l'émission phare sur RTL s'étaient moqués d'elle l'an dernier car son mari Stéphane lui avait offert un grille-pain pour la Saint-Valentin. "Eh bien figurez vous que cette année, il m'a offert... Un grille-pain, un nouveau grille-pain !", a-t-elle révélé avec humour, révélant qu'il y a également ajouté une bouilloire.

"Je me suis mariée avec lui en juin dernier, je l'aime, je l'aime... Mais comment vous dire, je me demande s'il n'a pas un problème de grille-pain !", a-t-elle ensuite lancé. Et la sexagénaire, cachée derrière ses lunettes roses bonbon, continue et en rajoute : "Cela-dit, il y a du progrès car celui-là, dis donc, il éjecte. Alors moi je vais penser à éjecter... Non, pas mon mari, je l'aime trop !".