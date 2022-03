"Je ne savais pas !" : Nolwenn Leroy et sa drôle d'anecdote en plein concert ressortie par Laurent Ruquier

En (déjà) vingt ans de carrière, Nolwenn Leroy a donné des centaines d'interviews et tout autant de concerts alors pas toujours simple d'avoir en mémoire chaque évènement passé ! C'est ce qu'elle a pu constater le 6 mars en se rendant sur le plateau des Enfants de la télé.

Lors de l'émission animée par Laurent Ruquier, la chanteuse a été confrontée à une amusante archive vidéo d'elle sur scène, lors de la Fête de la Musique, en 2013. A l'époque, elle participait à une grande soirée organisée par France 2 depuis Marseille. Venue notamment interpréter son tube Sixième Continent, Nolwenn Leroy avait visiblement collé le micro un peu trop près de sa bouche. Alors qu'il n'y avait sans doute pas de bonnette pour protéger l'outil, elle avait laissé une trace de rouge à lèvres. Résultat, lorsque le chanteur Brice Conrad prenait la relève pour interpréter son titre Oh la, il s'était alors retrouvé avec le fameux rouge à lèvres de sa consoeur sur le visage !

Totalement surprise par cette archive, l'ancienne gagnante de la Star Academy a réagi avec amusement. "Oh non, non... Mais non, c'est pas possible, ce n'est pas vrai ! Ah bon ?? Mais je n'ai jamais vu ces images ! Je ne savais pas que c'était arrivé, ça. Le pauvre... C'est terrible !", a réagi Nolwenn Leroy en plateau. On pouvait voir clairement les lèvres de Brice Conrad repeintes en rouge, après avoir écarté son micro de son visage. "Ben oui, vous le mettez trop près de la bouche ! On a l'oeil sur France 2, on les repère les artistes qui saligotent le matériel", s'est gentiment moqué Laurent Ruquier. La chanteuse âgée de 39 ans a alors tenté une explication pleine d'humour : "Ou sinon, peut-être que je lui ai fait un smack avant d'entrer sur scène... C'était en quelle année ?"

Piqué de curiosité, Laurent Ruquier lui a alors déclaré que c'était en 2013 et la star a lâché un "ouais bon" qui pouvait laisser planer le doute quant à l'état de sa vie amoureuse à ce moment-là. Mais, à cette époque, elle était déjà en couple avec le tennisman Arnaud Clément. Ensemble, ils ont depuis accueilli un petit garçon prénommé Marin, né en 2017.