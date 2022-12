"Je ne suis pas de ce milieu" : Cécile de France habite loin de Paris, la capitale l'a rendue "malheureuse"

Cécile de France pourrait incarner tous les rôles. Elle incarne à la perfection le femme d'à côté, la bonne copine, la religieuse et porte à merveille les costumes d'époques comme les rôles dans les productions hollywoodiennes. Le 28 décembre, elle se transforme en marin-pêcheuse dans La Passagère. Une fois les caméras éteintes, la sublime star belge de 47 ans ne se prélasse pas dans un appartement chic à Paris. Elle préfère sa vie loin de la capitale. Dans le magazine ELLE, la comédienne se confie sur son rapport avec son métier.

La journaliste du magazine ELLE fait remarquer à Cécile de France qu'elle habite loin de Paris et qu'elle semble avoir un vrai désir de ne pas faire partie du petit cercle parisien. L'actrice rétorque alors : "Je n'ai pas grandi dans ce milieu. Je viens d'une petite ville en Belgique, Namur, où tout le monde se connaît. On boit des bières. C'est la ville de C'est arrivé près de chez vous [film culte avec Benoît Poelvoorde, ndlr]. Mes parents tenaient un café, le QG des jeunes artistes du coin. Je pense que ça a joué dans ma construction et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier. Ces artistes aux cheveux longs voulaient révolutionner le monde. Ils étaient rebelles, c'étaient les altermondialistes de l'époque."

Avec son nom avec particule, certains ont pu penser que Cécile de France était une aristo et il n'en est donc rien. Elle a connu aussi une période grunge et a vécu à Paris dans sa jeunesse, quand elle a décidé de partir de sa ville pour ses études. Dans Le Monde en 2019, elle racontait son expérience parisienne : "J'étais malheureuse dans cette ville immense. J'ai gagné ma vie comme jeune fille au pair dans le très chic 16e arrondissement, moi qui étais grunge, m'habillais dans les poubelle et portais les cheveux rouges." À l'époque, elle était en couple avec "un amoureux qui jouait du djembé et faisait la manche" et Cécile de France avoue même avoir été "cracheuse de feu au Quartier latin" !

C'est donc au vert que Cécile de France coule des jours heureux avec sa famille, son mari musicien Guillaume Siron et leurs enfants Lino (13 ans) et Joy (10 ans). Ils sont installés dans un discret village du nord de la France, à deux pas de la Belgique où elle profite des siens loin de la frénésie parisienne.

