Cécile de France et "son corps de femme de 47 ans" : "Je ne suis plus dans les normes de beauté"

Le 14 décembre prochain, Cécile de France revient sur grand écran. A 47 ans, l'actrice est toujours l'une des stars du 7ème art. Il faut dire que la comédie, elle a ça dans le sang. Depuis qu'elle a fait ses premiers pas dans le milieu, seule deux années (2014 et 2020, pour cause de Covid-19) n'ont pas eu l'honneur de voir jouer la comédienne. Cette dernière a rattrapé le temps perdu sur les autres. En 2019, ce ne sont pas moins de 3 films qu'elle a tournés. Même chose deux ans plus tard. 2022 sera visiblement son année aussi. Elle a, en tout cas, été sollicitée par Héloïse Pelloquet pour le film La Passagère, en salles le 14 décembre prochain. Dans cette romance dramatique, Cécile de France prête ses traits à Chiara, une femme heureuse en ménage que la rencontre avec Maxence, un homme bien plus jeune qu'elle, va venir perturber.

Dans la vraie vie, Cécile de France est une amoureuse discrète, bien loin des schémas classiques connus dans le show-business. Mariée à Guillaume Siron, le père de ses deux enfants, depuis 2006, la comédienne reste évasive et mystérieuse sur son quotidien de compagne et de maman. Pour autant, pas question de cacher quoique ce soit au public concernant sa carrière et son estime d'elle-même.

Je ne suis plus dans les normes

Pour illustrer une attirance physique avec un homme plus jeune, Cécile de France a dû se mettre à nu, littéralement. Là où certaines actrices se refusent à se montrer dans le plus simple appareil pour les besoins d'un film, Cécile de France n'en a que faire. A l'approche de la cinquantaine, la Belge est fière de son corps, ne ressent aucune gêne quand il s'agit de le montrer et elle a entièrement raison : "Je trouvais important de montrer mon corps de femme de 47 ans comme il est, confie-t-elle dans une interview accordée à Version Femina. C'est d'ailleurs dingue de le verbaliser ainsi : je suis encore jeune. Mais je ne suis plus dans les normes de beauté."

Cécile de France n'a pas décidé de se cacher pour autant, bien au contraire. Tourner des scènes de nu avec Félix Lefebvre, son partenaire de 23 ans, n'a pas été un problème : "C'était très facile et très joyeux ! Félix et moi avons le même rapport au corps : nous le considérons comme un outil de travail extraordinaire. [...] On se met au service de l'histoire de nos personnages, et comme Héloïse avait très bien chorégraphié les scènes, tout était fluide." Le talent y est aussi pour beaucoup, sans doute.