"Je ne suis pas totalement con non plus" : Christophe Castaner revendique son profil atypique

Le journaliste de LCI Darius Rochebin apprécie montrer la face humaine de ses invités politiques. Après avoir interviewé le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti avec qui il a abordé, non sans émotion, sa chère maman, il a reçu sur son plateau le 24 octobre 2021 Christophe Castaner. Président du groupe LREM à l'Assemblée nationale et député des Alpes-de-Haute-Provence, il est revenu sur son parcours atypique.

"Oui, je sais que je ne fais pas partie du parcours classique des responsables politiques qui ont les postes que j'ai et qui ont fait les grandes écoles. J'ai passé mon bac en candidat libre et j'ai eu la chance de l'avoir. Et ensuite j'ai pu faire du droit. J'ai eu la chance de l'avoir, la faculté m'a permis d'être là où je suis," explique dans un premier temps Christophe Castaner. Lorsque le présentateur cite les profils différents "d'intellos" de Gabriel Attal, Clément Beaune ou encore Alexis Kohler, l'homme politique de 55 ans déclare en riant : "Non, mais je ne suis pas totalement con non plus !" Puis, il ajoute qu'il assume son côté populaire : "J'étais ce week-end dans mes terres des Alpes de Haute-Provence, et je sais le rapport aux gens que j'ai et combien ça m'est utile. Même quand j'étais porte-parole du gouvernement, je me souviens avoir travaillé au maximum pour garder ce lien. Parce qu'on écoute beaucoup de monde, on a beaucoup de conseillers, on lit les sondages, et en même temps on passe à côté de réalités, il faut les entendre."