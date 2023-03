"Je ne suis pas une victime !" : Le prince Harry évoque la mort de sa mère Lady Diana avec émotion, nouvelle interview choc

Voilà des mois qu'il y a du rififi dans les couloirs de Buckingham. La famille royale britannique ne porte plus tellement le prince Harry et Meghan Markle dans son coeur depuis que ces derniers ont fait le choix de vivre leur vie loin de la couronne, en Californie. Dernière facétie en date : le roi Charles III a carrément banni le couple Sussex de Frogmore Cottage pour laisser la place au prince Andrew... alors que cette demeure était un cadeau de mariage, datant de l'année 2018, de la part de feu la reine Elizabeth II.

Pour autant, le prince Harry ne se laisse pas abattre. Après avoir livré sa version des faits dans un documentaire Netflix décliné en six épisodes, puis dans un long livre autobiographique de 544 pages intitulé Le Suppléant, le papa d'Archie et Lilibet a accepté d'accorder une interview exclusive, en direct sur les réseaux sociaux, à Gabor Maté, un médecin canadien. Cet entretien avait pour thème la résilience et la perte d'un proche, ce que l'époux de Meghan Markle a vécu très tôt dans la vie en étant obligé de dire adieu à sa mère, la princesse des coeurs, Lady Diana.

Je ne recherche pas et je n'ai jamais recherché la compassion

"Je ne suis pas une victime, explique le prince Harry. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir partager mon histoire et d'aider les autres à en faire de même. Je ne recherche pas et je n'ai jamais recherché la compassion." Cette interview était attendue depuis bien longtemps par tous ceux qui suivent les aventures rocambolesques de la famille royale d'Angleterre. La maison d'édition Penguin Random House, qui a publié les mémoires du jeune souverain, l'avait annoncée dès la fin du mois de janvier. S'il n'a pas évoqué l'affront que lui fait actuellement subir son père, en rapport avec Frogmore Cottage, les prochaines interventions du prince Harry promettent d'être plus explosives. Selon le Daily Express, le roi Charles III aurait d'autres idées en tête pour renier encore un peu plus son cadet et l'avis d'expulsion qu'il lui aurait fait parvenir ne serait "qu'un début".