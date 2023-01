"Je perds des litres de sang..." : Enora Malagré à nouveau hospitalisée pour sa "saloperie de maladie"

Depuis plusieurs années, Enora Malagré s'efforce de mettre en lumière l'endométriose, une maladie gynécologique dont elle souffre qui entraîne notamment de fortes douleurs et des difficultés à tomber enceinte. L'animatrice de 41 ans est l'une des premières à avoir brisé le tabou sur le sujet mais, si ce trouble est aujourd'hui bien connu des professionnels de santé, aucun traitement efficace n'a encore été trouvé. Ce qui représente une véritable frustration pour Enora Malagré. Et encore plus lorsqu'elle est en crise, comme lundi 30 janvier.

En story Instagram, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a partagé son calvaire, véritablement à bout. "Alors aujourd'hui, c'est un jour sans. Je perds des litres de sang, j'ai mal comme jamais. Je me dis que j'en ai ras le bol, parce que décidément sur moi, rien ne fonctionne. Je veux vraiment qu'on trouve un remède. Un VRAI à cette saloperie. L'endométriose. Car on n'en parle beaucoup maintenant mais ça n'avance pas !! Pas assez, on n'en guérit pas... J'ai failli vous poster une vidéo de moi en train de ramper de douleur ce matin tellement je suis en colère. Je pense à toutes celles qui sont en crise comme moi", a-t-elle écrit, impuissante.

Enora Malagré a malgré tout voulu prendre sur elle pour se présenter à un rendez-vous professionnel. "Je ne veux pas que cette maladie me vole absolument tout. Elle qui a déjà quasi tout ruiné", a rappelé la compagne d'Hugo qui a été victime de plusieurs fausses couches à cause de l'endométriose.

Malheureusement, sa journée s'est empirée. "Alors voilà. On continue dans la transparence. Je finis à l'hôpital. Je partage pour que vous preniez bien conscience de ce qu'est cette saloperie de maladie. C'est ça notre réalité. Il faut continuer le combat. Il faut que la recherche avance", a-t-elle fait savoir depuis sa chambre où elle a été perfusée. "Pas de panique hein mais quand c'est insoutenable et qu'on a perdu trop de sang, on se retrouve aux urgences. On m'a donné là de l'Oramorph, c'est pas désagréable, c'est à base de morphine, et puis voilà, on va faire des examens", a-t-elle ajouté. Seul lot de consolation pour Enora Malagré : les messages de soutien qu'elle a reçus tout au long de la journée de la part de sa communauté.