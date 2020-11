Enora Malagré en colère contre Touche pas à mon poste : tacle et explications en vidéo

Touche pas à mon poste connaît un succès fou depuis son lancement en 2010. Et Enora Malagré était déjà aux côtés de Cyril Hanouna à l'époque. Durant sept ans, la chroniqueuse a fait les beaux jours du célèbre talk-show de C8, jusqu'à annoncer son départ surprise en 2017, alors que TPMP enchaînait les polémiques. Toutefois, la jolie blonde de 40 ans a gardé de bons rapports avec l'animateur et ses ex-camarades. Elle a ainsi livré son témoignage dans TPMP, déjà 10 ans !, un livre écrit par Gilbert Jouin et qui retrace les belles années de l'émission culte. Seulement, il semblerait que ses propos aient été déformés...

C'est en story sur Instagram, mardi 24 novembre 2020, qu'Enora Malagré a pris la parole. "Je suis en train de déjeuner et je suis très joyeuse parce que j'ai reçu le bouquin sur les 10 ans de TPMP auquel j'ai participé, comme beaucoup d'entre nous, lance-t-elle. Alors il y a toute la bande que vous allez pouvoir retrouver, et puis il y a aussi des gens... on ne sait pas pourquoi ils sont là-dedans."

Enora Malagré rétablit la vérité : "Je n'ai jamais dit ça !"

Et de démonter l'ouvrage qui lui prête des mots qu'elle assure n'avoir jamais prononcés : "Il y a aussi des choses que je n'ai jamais dites. Je sais qu'il faut que ce soit tout à la gloire de TPMP, et c'est bien normal, mais ça par exemple je ne l'ai jamais dit : 'Après l'interview de Pharrell Williams, vous savez ce désastre, tous les animateurs de C8 m'ont adressé des messages bienveillants et tous les gens du groupe Canal+ m'ont soutenue et ont essayé de me sortir de ce mauvais pas.'" Mais ce n'est pas tout. L'ancienne camarade de Jean-Luc Lemoine, Thierry Moreau et Matthieu Delormeau, qui ont eux aussi quitté Touche pas à mon poste, explique que ce qui est indiqué est "complètement faux". "C'est absolument tout l'inverse ! Voilà, je tenais quand même à le souligner", conclut-elle.

Rappelons que depuis son départ de l'émission de Cyril Hanouna, Enora Malagré a enchaîné les projets. Son média La Women Trend Family (WTF), le théâtre, la radio... La belle n'a pas chômé !

TPMP, 10 ans déjà ! sera disponible à la vente dès samedi 28 novembre 2020 au prix de 19,90 euros.