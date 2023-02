"Je peux vous dire que j'ai souffert" : Milla Jasmine a accouché ! Le sexe et le(s) prénom(s) du bébé dévoilés

Milla Jasmine est devenue maman ! L'ancienne candidate de télé-réalité a dévoilé les premières images de son bébé né à Dubaï. Reconnaissante, elle a également dévoilé les nombreux cadeaux reçus pour son nourrisson. En légende, elle écrit : "04.02.2023. Bienvenue au monde mon fils Manny, Mekky B. Après 9 mois d'attente, et 48h à l'hôpital tu es enfin là, ma merveille. Je n'ai jamais autant attendu et désirer ta présence. C'est comme si, avant toi, rien n'avait été important. Que Dieu puisse t'accompagner tout au long de ta vie. Je te promets de t'aimer toute ma vie et bien plus encore mais surtout de te protéger. Je t'aime mon fils. #itsaboy". En story, la jeune femme a confié avoir beaucoup attendu avant d'accoucher : "Hospitalisée depuis jeudi soir... Je peux vous dire que j'ai souffert mais le plus important c'était lui, je l'ai attendu vraiment longtemps".

En légende, de nombreux internautes ont félicité la jolie brune, en couple avec Lorenzo. "Félicitations, quelle belle finalité", "Felicitationnnnnnns le meilleur est à venir", "WoW félicitations", "Un futur charo", "Je suis trop heureux pour vous", "Que Dieu vous protèges félicitations", "Bravoooo", "Omg congratulations beautiful! God bless you and your little angel", "Félicitations Milla ! Que du bonheur", "Félicitations mon amour et bienvenue à Manny", peut-on notamment lire en commentaires.