Milla Jasmine : Son ex Mujdat mis en examen pour une affaire d'escroquerie

Ils se sont aimés puis ils se sont déclarés la guerre sur les réseaux sociaux. Entre Milla Jasmine et son ex Mujdat Saglam, le torchon a brûlé en 2020 alors qu'ils étaient pourtant fiancés. A l'époque, la candidate de télé-réalité lui reprochait de mener une double vie. Et elle avait peut être vu juste. Mardi 8 juin, Mujdat a été placé en garde à vue au commissariat du 18e arrondissement de Paris d'après les informations de 20 minutes.

L'influenceur de 35 ans est dans le viseur de la justice. Il est soupçonné d'avoir escroqué jusqu'à 2 millions d'euros. Au lendemain de sa garde à vue, Mujdat a été mis en examen pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute, blanchiment et fraude fiscale. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

C'est le 31 août 2021 qu'une information judiciaire a été ouverte à son encontre. "On lui reproche d'avoir fait des faux documents pour obtenir des prêts pour continuer de faire tourner sa société", a confié une source proche du dossier à 20 minutes. L'ex de Félicia, le sosie de Milla Jasmine, est également soupçonné d'avoir émis de faux ordres de virement, de s'être fait livrer de la marchandise qu'il n'aurait pas payé par la suite, ou encore d'avoir obtenu un double prêt bancaire. Toujours actif sur ses réseaux sociaux, l'ancien candidat de télé-réalité n'a pas réagi.

A noter que ce n'est pas la première fois qu'il rencontre des démêlés avec les justice. En février 2020 déjà, Mujdat était impliqué dans une altercation armée dans la ville de Grigny en Essonne, opposant sa famille d'entrepreneurs à une autre qui avait fait appel à leurs services et leur réclamaient alors 500 000 euros d'arriérés de paiement, comme le rapportait le Parisien à l'époque. La police avait été appelée à intervenir après un coup de feu, lequel n'avait fait aucun blessé. Mujdat avait été placé en garde à vue avec ses frères avant d'être remis en liberté le temps que les investigations se poursuivent.