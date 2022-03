"Je rentre mon ventre depuis que j'ai 11 ans" : Jamie Lee Curtis dévoile son vrai corps

A 63 ans, Jamie Lee Curtis a décidé d'en finir avec le diktat de la minceur. En effet, la comédienne, fille de Tony Curtis, que nous retrouverons à l'affiche d'Everything Everywhere All At Once a poussé un coup de gueule sur son compte Instagram !

Surement par souci de réalisme et pour mieux incarner son personnage de Deirdre Beaubeirdra, une contrôleuse des impôts, la vedette d'Halloween a décidé d'assumer son corps. "J'ai dit à toute l'équipe de tournage : je ne veux aucune technique de dissimulation" a-t-elle déclaré en référence à ses kilos en trop.

La star a également regretté de ne pas avoir assumé son propre corps tout au long de sa carrière et de sa vie de femme. Elle confie : "Je rentre mon ventre depuis que j'ai 11 ans, l'âge où l'on commence à prendre conscience des garçons et de son corps, et que les jeans sont super serrés. Là, j'ai très spécifiquement décidé d'abandonner et de relâcher tous les muscles que j'avais l'habitude de contracter pour cacher la réalité. C'était mon objectif." Sur la photo du tournage que l'actrice a partagé sur Instagram, on peut ainsi découvrir cette dernière au milieu d'un open space, le ventre sorti, un gâteau à la main.