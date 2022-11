"Je... sais pas quoi dire" : Adil Rami bouleversé par la mort tragique d'une personnalité du football

La journée a démarré de la plus mauvaise des façons pour Adil Rami et il n'a pas hésité à en parler à ses abonnés sur Instagram. Le champion du monde vit pourtant de bons moments en ce moment, plusieurs mois après la fin de sa relation avec Léna Guillou, le footballeur semble avoir repris du poil de la bête. Il y a quelques jours, il était même à l'affiche de l'émission spéciale des Inconnus sur TF1. Lui qui adore se mettre en scène, il n'a certainement pas été déçu du voyage et il se pourrait bien qu'il se tourne vers le cinéma après sa carrière de footballeur.

Il y a quelques jours, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour la Coupe du monde au Qatar et s'il ne se faisait guère d'illusions sur sa participation, il a quand même dû avoir un petit pincement au coeur en ne voyant pas son nom apparaître. Malgré tout, Adil Rami ne sera pas inactif durant ce mondial puisqu'il sera consultant pour TF1 et décryptera aux côtés de Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton les matchs des Bleus et des autres nations de cette compétition tant attendue. Si cette nouvelle devrait lui donner le sourire, l'ex de Pamela Anderson n'avait pas le coeur à rire ce matin au réveil, puisqu'il vient d'apprendre une bien triste nouvelle.

Le monde du football est en émoi depuis quelques heures et cela à cause de la mort prématurée et totalement inattendue d'un des meilleurs arbitres du championnat de France. En effet, Johan Hamel est décédé à seulement 42 ans des suites d'un AVC lors de son entraînement. Une nouvelle qui a bouleversé Adil Rami, qui s'en est ému sur son compte Instagram. "Je... sais pas quoi dire, je suis triste et notre sport est triste aussi car comme je dis souvent, les arbitres font partie de notre famille. J'ai pas les mots", écrit le footballeur sur une photo du défunt, avant d'ajouter : "Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. RIP monsieur Hamel" (la story est à retrouver dans le diaporama).