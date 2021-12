"Je suis anéantie de douleur" : Valérie Kaprisky effondrée par la mort de sa mère

Quelques jours plus tôt, le 3 décembre, Valérie Kaprisky avait déjà partagé de mauvaises nouvelles sur la santé fragile de sa mère. Toujours via son compte Instagram, l'actrice de 59 ans avait dévoilé un premier souvenir d'enfance. "Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire sourire ma mère... Aujourd'hui encore, alors que elle est sous morphine, j'ai réalisé pour elle son dernier sapin de Noël sur la terrasse, afin qu'elle puisse le regarder au travers de la fenêtre de sa chambre demain matin, alors qu'elle est alitée depuis trois mois dans des souffrances terribles...", avait-elle partagé. Un moment difficile à surmonter qu'elle avait évoqué en toute transparence : "Je suis de nature pudique, mais ce soir j'ai envie de partager avec vous cette épreuve cruelle qui est universelle... celle de voir sa maman, celle qui nous a porté dans ses entrailles, disparaître dans un autre monde, ce qui me paraît insurmontable, personne n'est préparé à cela."