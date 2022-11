"Je suis effondrée et j'ai tellement de peine " : Laurence Boccolini face à une mort très éprouvante

Des messages qui pourraient aider l'ancienne présentatrice du Maillon Faible à retrouver progressivement le moral, elle qui vivait un moment bien plus gai le 6 novembre dernier puisqu'elle fêtait les 9 ans de sa fille Willow, née de sa relation avec Mickaël Fakaïlo.

9 ans d'amour absolu et infini

Mais là aussi, toujours avec une certaine émotion : "Nous avançons main dans la main. Les hauts , les bas , les moments difficiles, les joies immenses et les petits moments de douceur, entre les larmes et les gouttes de pluie, les petits chagrins et les éclats de rire ...9 ans d'amour absolu et infini. C'est tout ce qui compte. Que ta route soit pleine de belles rencontres et d'humains bienveillants. Happy birthday Willow. Maman", lisait-on sur Instagram en légende d'une photo de mère et fille réfugiées sous la couette, en train de regarder la télévision.

Pour rappel, Laurence Boccolini ne se confie que très rarement sur sa vie privée, bien qu'elle se soit déjà exprimée sur le choix de prénom très original de sa fille. "Et bien déjà parce que c'est un nom qui me plaît énormément ! Ça veut dire saule, c'est un arbre que j'aime énormément... C'est un nom magique", avait-elle indiqué dans une interview. À noter qu'elle est aujourd'hui divorcée du père de sa fille, connu pour avoir terminé deuxième dauphin du concours Mister France en 2003.