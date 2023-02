"Je suis en train de mourir !" : Christina Milian, son tatouage en haut des fesses disparaît dans la douleur

On dit souvent qu'un tatouage, c'est pour la vie. Pas dans tous les cas ! Christina Milian, par exemple, vient de se débarrasser d'un motif qui ornait le bas de son dos depuis quelques années, comme elle l'a expliqué sur les réseaux sociaux. Enfin, expliqué... elle l'a montré, surtout. Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram le jeudi 2 février 2023, on peut voir la chanteuse de 41 ans en pleine séance de détatouage, se tordant de douleurs sous l'effet lancinant des lasers. Aoutch.

Sans crème anesthésiante...

"Sans crème anesthésiante", explique-t-elle en hurlant. "Je suis en train de mourir !" Il faut croire qu'elle n'était plus du tout fan de ce tatouage. À l'origine, Christina Milian avait opté pour une tête d'un lion, dessinée dans la forme d'un coeur portant une couronne. Un motif de reine qu'elle avait fini par faire recouvrir, dans un premier temps, faisant disparaître l'animal à l'aide d'une image abstraite. Voilà qu'elle a pris la décision de carrément faire ses adieux définitif au king de la jungle. Mais si la douleur semblait inouïe sur le moment, la compagne de M Pokora s'est tout de même vite remise de ses émotions.

Christina Milian, rapide retour en piste

Le soir-même, Christina Milian a effectivement participé à l'avant-première du film Netflix Your place or mine d'Aline Brosh McKenna - écrivaine dans l'équipe de 27 robes et co-créatrice de la série Crazy ex-girlfriend - avec son ami J.Ryan La Cour. La chanteuse, comédienne et maman de deux enfants ne fait pas partie du cast de cette comédie romantique inédite, qui sortira en France le 10 février 2023, mais on l'a récemment vue sur grand écran, en 2021, dans L'Amour complexe de Steven K. Tsuchida. Elle a également incarné Collette, fin 2022, dans la troisième saison de Step Up : High Water. Mais sur la plage, comme à la télévision ou au cinéma, Christina est bien décidée à ne plus être la même. Outre ses séances de détatouage, l'actrice a récemment choisi de travailler d'arrache-pied à la salle pour obtenir un fessier d'enfer. Le changement, c'est maintenant...