M. Pokora et Christina Milian fêtent les 3 ans d'Isaiah : son visage encore bien montré, des parents comblés

En commentaires, la soeur de Christina Milian a également souhaité un très bel anniversaire à son neveu : "Mon beau petit ange a 3 ans. Je t'aime tellement et je suis si heureuse d'être ta tante ! !! Maintenant, faisons la fête". Dans sa story Instagram, l'interprète du titre When You Look At Me a dévoilé une adorable photographie où l'on découvre le fils de sa soeur Liz, Layvin, faire un énorme câlin à son cousin Isaiah. "Layvin t'adore ! Un peu trop même parfois !", peut-on lire en légende du cliché. De même, la maman de la chanteuse, Carmen, a souhaité tous ses voeux à son petit-fils en écrivant : "Joyeux anniversaire mon doux Isaiah !"

Toute la famille semble avoir passé la journée dans une énorme salle de jeux. "M. Pokora est en train d'exploser le score" peut-on d'ailleurs lire en légende d'une vidéo où l'interprète du titre Planètes joue au basket. Le petit frère d'Isaiah, Kenna (né le 24 avril 2021) n'apparait pas sur les images, mais devait être sans doute présent tout comme Violet, la fille ainée de Christina Milian (fruit de son amour avec le rappeur The-Dream).

L'année passée, celui qui est en couple avec Christina Milian depuis 2017 avait offert une énorme voiture électrique à son fils ainé. Un "cadeau empoisonné" pour le papa puisqu'il avait dû tout monter lui-même. "J'avais commandé une voiture électrique pour l'anniversaire d'Isaiah et on ne m'avait pas dit que ça arriverait en kit... Le cadeau empoisonné ! Il faut tout monter !", avait-il partagé à l'époque. Cette année, le couple n'a pas dévoilé les cadeaux du craquant Isaiah. Bientôt peut-être ?