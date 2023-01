Matt Pokora : Son fils Isaiah lui ressemble comme deux gouttes d'eau, son visage dévoilé comme rarement

M. Pokora est un père comblé. Le chanteur français de 37 ans, artiste le plus récompensé de l'histoire des NRJ Music Awards avec pas moins de 15 titres, est de retour dans sa résidence de Los Angeles et passe du temps en famille, en compagnie de sa femme, Christina Milian, ses deux enfants, Isaiah et Kenna, ainsi que sa belle-fille Violet.

Des moments d'intimité que celle qui est sa compagne depuis août 2017 a décidé de partager en partie sur les réseaux sociaux. En effet, dans un post datant du 4 janvier 2023, Christina Milian a dévoilé sur son compte Instagram, réseau sur lequel elle compte pas moins de 7,2 millions d'abonnés, une courte vidéo de son mari en compagnie de leur premier enfant, Isaiah (voir notre diaporama).

On peut y voir le petit garçon, né le 20 janvier 2020, dans les bras de son père affichant un immense sourire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la ressemblance est déjà frappante. Isaiah porte un sweat gris et un jean de couleur délavé, un grand incontournable du dressing de papa. On peut noter par ailleurs que c'est la première fois que l'on voit à ce point le visage du premier enfant du couple.

Le père idéal

La chanteuse et actrice américaine de 41 a également révélé quelques astuces du couple pour être heureux et avoir des enfants épanouis. Dans la légende de sa publication, elle écrit que Matt Pokora "a emmené notre petit Isaiah déjeuner dehors. Matt Pokora et moi pensons qu'il est important d'avoir tous les deux du temps seul avec chacun de nos enfants, afin qu'ils puissent profiter de leur indépendance avec chacun et cela leur permet d'obtenir un peu d'amour supplémentaire de notre part en tant que parents. Comme vous pouvez le voir, Isaiah était ravi". Une belle déclaration d'amour en tant que mère, qu'elle a ponctué avec un emoji coeur.