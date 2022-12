M. Pokora s'improvise coiffeur : changement de coupe pour son fils Kenna, un "nouveau style pour Noël"

On le sait : le style a son importance chez les Pokora ! Et ce jeudi 22 décembre, l'artiste de 37 ans a été filmé par sa femme Christina Milian en train de coiffer leur petit dernier Kenna (ils sont aussi les parents d'Isaiah, ndlr) afin qu'il soit impeccable pour Noël. Sur la vidéo, qu'elle a partagée sur son compte Instagram, en story, on aperçoit le petit garçon assis sur une chaise haute en train de regarder un dessin animé sur une tablette pendant que son papa lui coupe les cheveux avec une tondeuse. "Kenna's getting a fresh Christmas style", a-t-elle commenté, ce qui pourrait se traduire par : "Kenna est en train d'avoir un nouveau style pour Noël" (voir le diaporama).

Il y a quelques jours, le chanteur originaire de Strasbourg partageait une vidéo de son fils, déjà tablette en main, en train de cette fois-ci s'ambiancer sur l'un morceau de ses morceaux : Les planètes. Car, comme il l'expliquait récemment sur le plateau de C à Vous, émission diffusée sur France 5, ses enfants semblent très attirés par la musique. Ce qui ne veut pas en dire, en revanche, qu'il les incitera à faire ce métier plus qu'un autre. Mais une chose est sûre, c'est que la musique est un formidable moyen pour la star d'exprimer ses émotions, et d'évoquer ce qui compte le plus pour lui : sa famille.

Un père aux anges

C'est notamment le cas sur son dernier projet, sorti début novembre et intitulé Epicentre. "Mon 'Épicentre', c'est ma famille. Je ne peux pas faire un disque qui porte ce titre sans parler de ce raz-de-marée et tremblement de terre qu'il y a eu dans ma vie avec l'arrivée de mes deux enfants. Ça a eu un impact important sur ma vie personnelle", avait-il expliqué lors de son passage dans le talk-show présenté par Anne-Elisabeth Lemoine. Un papa impliqué, dévoué et épanoui dans ce rôle de père, alors qu'il contribue également à l'éducation de Violet, la fille aînée de Christina Milian, née de son ancienne relation avec le rappeur The Game.

Il forment donc tous ensemble une magnifique famille recomposée, basée à Los Angeles, tout comme celle de son ami Omar Sy, ce dernier qui revenait d'ailleurs tout récemment sur ce déménagement dans le dernier numéro du magazine Psychologies.