M. Pokora de retour à Los Angeles : euphorie totale après la victoire des Bleus, Christina Milian filme tout !

Cocorico ! Après avoir battu le Maroc mercredi, l'équipe de France de football jouera sa deuxième finale consécutive en Coupe du Monde dimanche prochain contre l'Argentine (coup d'envoi à 16h, heure française, ndlr). L'occasion pour les Bleus d'ajouter une troisième étoile à leurs maillots, après les sacres de 1998 et 2018. Ce succès sportif a rempli de joie des millions de Français (beaucoup d'entre eux se sont réunis hier soir sur les Champs-Elysées à Paris pour faire la fête), dont M. Pokora, qui était euphorique depuis Los Angeles.

L'ami d'Omar Sy qui portait un maillot de la France floqué Olivier Giroud (le chanteur et le footballeur sont de grands amis) a été filmé par sa femme Christina Milian en train de danser avec beaucoup d'entrain. "He's a mess", a-t-elle commenté dans sa story Instagram, ce qui se pourrait se traduire par "Il est comme un fou" (voir le diaporama). A noter que sur cette vidéo, le papa d'Isaiah et Kenna semble s'ambiancer sur le morceau Freed from Desire de Gala, un titre très populaire lors des compétitions sportives majeures, et qui a notamment été chanté à plusieurs reprises par les joueurs tricolores depuis le début de cette Coupe du monde, que ce soit dans leurs vestiaires ou à leur camp de base.

Tous en finale

C'est d'ailleurs ce qu'il a voulu mettre en lumière sur son propre compte Instagram, en comparant, par le biais de deux extraits, sa joyeuse danse sur cette chanson à celle des joueurs de Didier Deschamps. "Tous en finale avec nos Bleus!!!!!", a-t-il commenté en légende ce post.