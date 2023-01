M. Pokora : "Sinon je me fais insulter", cette confidence inattendue sur son public

Le 10 juin 2023, M. Pokora lancera sa grande tournée Epicentre Tour à Paris La Défense Arena, afin de célébrer ses 20 ans de carrière. C'est donc un show grandiose qui s'annonce, durant lequel l'ami d'Omar Sy chantera ses innombrables tubes, dont celui qui l'a révélé aux yeux du grand public : Elle me contrôle. Un titre sur lequel il est revenu pour Kombini, expliquant notamment qu'il doit la chanter à presque tous ses concerts, sous peine sinon de décevoir ses fans : "C'est un incontournable, celui-là. Je dois le chanter sur chaque tournée, sinon je me fais insulter par mon public".

"Dès que j'ai entendu le refrain, j'ai su que c'était un hit. Il y avait un peu deux chansons en une, le fait que les couplets soient assez planants et que d'un coup le refrain ait un rythme un peu dancehall, afro-caribéen. Et le titre, je l'ai trouvé tout de suite énorme", a-t-il également déclaré, toujours à propos de cette chanson devenue mythique. A noter qu'elle avait été désignée "Chanson francopohone de l'année" lors de la cérémonie des NRJ Music Awards en 2006.

Mon 'Épicentre', c'est ma famille

Pour rappel, trois ans après son dernier projet, l'artiste de 37 ans faisait récemment son retour musical avec la sortie de son 9e album intitulé Épicentre. Un titre dédié à sa famille, à savoir sa femme Christina Milian et ses enfants Isaiah et Kenna, dont il parle comme rarement à travers les paroles de ses chansons dans ce nouvel opus. "Mon 'Épicentre', c'est ma famille. Je ne peux pas faire un disque qui porte ce titre sans parler de ce raz-de-marée et tremblement de terre qu'il y a eu dans ma vie avec l'arrivée de mes deux enfants. Ça a eu un impact important sur ma vie personnelle", expliquait-il récemment dans les colonnes du Parisien.

Un entretien durant lequel il expliquait également qu'un duo avec sa chérie, qui est elle aussi chanteuse, n'était pour le moment pas à l'ordre du jour : "Elle a un peu laissé la musique de côté pour se concentrer sur sa carrière d'actrice. Et je ne veux pas trop mélanger le perso et le pro. Il faut qu'on garde chacun notre petit monde." Mais qui sait... il ne faut jamais dire jamais !