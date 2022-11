Matt Pokora : Ses fils, un "raz-de-marée" dans sa vie, rares confidences du chanteur

À seulement 37 ans, Matt Pokora dévoile déjà son 9e album, se préparant pour une tournée à partir de juin 2023. Il s'agit d'Epicentre, dans les bacs ce vendredi 4 novembre 2022. Une oeuvre dont il parle dans les colonnes du Parisien, impatient de voir l'accueil de son ouvrage par le public. Ce disque, le mari de Christina Milian et papa d'Isaiah (né en 2020) et Kenneth "Kenna" (2021) le dédie à sa famille, dont il parle comme rarement à travers les paroles de ses chansons.

"Mon 'Épicentre', c'est ma famille. Je ne peux pas faire un disque qui porte ce titre sans parler de ce raz-de-marée et tremblement de terre qu'il y a eu dans ma vie avec l'arrivée de mes deux enfants. Ça a eu un impact important sur ma vie personnelle", explique le chanteur français. Un bouleversement qui a eu bien évidemment un impact sur sa carrière, qu'il a réorganisée : "Cela prend du temps et il faut se poser les bonnes questions."

Une autre question taraude Le Parisien, à quand un duo avec son épouse Christina Milian ? L'interprète d'Elle me contrôle explique que l'idée n'est pas à l'ordre du jour : "Elle a un peu laissé la musique de côté pour se concentrer sur sa carrière d'actrice. Et je ne veux pas trop mélanger le perso et le pro. Il faut qu'on garde chacun notre petit monde." Ce qui ne l'a pas empêché de suivre la préparation de l'album de son mari et de le conseiller.

Celui que le public a découvert il y a vingt ans dans Popstars s'était confié sur son rôle de papa dans le magazine Gala, se décrivant comme un "vrai daron". Père, mais également beau-père de Violet, fille de son amoureuse née de sa précédente relation, il a un leitmotiv : celle de leur clamer des "Je t'aime" dès que l'occasion se présente. "Et je le dis sans retenue quand je pars travailler ou en voyage, expliquait-il pour la revue. Quand tu reçois de l'amour, tu peux en donner."

Investi pour sa famille, Matt Pokora révèle au Parisien vouloir également se consacrer après sa tournée au métier de comédien : "J'ai envie de développer des fictions, films ou séries, et ne pas forcément attendre qu'on me fasse des propositions." Nouveau défi pour ce papa-chanteur épanoui !