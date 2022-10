"Le vrai daron !" : M. Pokora, tendres confidences sur sa vie de papa modèle

La paternité est une aventure dans laquelle il s'épanouit pleinement. Pour autant, M. Pokora n'en oublie pas son art. Après avoir bouclé la tournée de ses 20 ans de carrière - le public l'a découvert en 2003 dans l'émission Popstars puis dans le groupe Linkup-, le jeune chanteur reprendra la route pour défendre son nouvel album Epicentre, dont la sortie est prévue le 4 novembre 2022. Le 10 juin 2023, il montera ainsi sur la scène de Paris La Défense Arena puis enchaînera les dates, une trentaine au total.

C'est un bonheur, pour M. Pokora de pouvoir vivre de son art et de recevoir tant d'amour de la part du public. L'artiste ne manque pas d'amour, justement, quand il est loin des planches. En couple avec Christina Milian depuis le mois d'août 2017, le Strasbourgeois a accueilli deux fils, Isaiah en 2020 et Kenna en 2021, qui sont très vite devenus sa raison de vivre. Alors quand le magazine Gala lui tire le portrait dans les pages de son dernier numéro, la première image qui ressort - et celle qu'il voit lui-même le matin dans le miroir -, c'est celle d'un père de famille.

Quand tu reçois de l'amour, tu peux en donner

"Le premier geste avant de sortir ? Je mets les infos et je prépare le petit-déjeuner pour la famille, assure-t-il. Le vrai daron !" Devenu expert en température de biberons et en couches culotte, M. Pokora s'impose une règle sacrée, vis-à-vis de sa compagne Christina Milian, de ses fils Isaiah et Kenna mais aussi de sa belle-fille Violet : celle de leur clamer des "Je t'aime" dès que l'occasion se présente. "Et je le dis sans retenue quand je pars travailler ou en voyage, explique-il. Quand tu reçois de l'amour, tu peux en donner."

Quand il est loin des siens, M. Pokora conserve en tête un beau souvenir, celui du confinement 2020 qui, contre toute attente, c'était bien passé dans son cocon familial. "J'étais bien chez moi, avec les miens et je n'avais pas besoin d'autre chose, se souvient-il. Cette période a confirmé que nous nous suffisions à nous-mêmes. Pas besoin de combler un vide avec des choses de l'extérieur." Cette image mentale, si chaleureuse, lui sera certainement utile en 2023, quand il partira, à nouveau, à la rencontre du public...

Retrouvez l'interview de M. Pokora dans le magazine Gala, n°1532 du 20 octobre 2022.