M. Pokora amer : il dévoile le "cadeau empoisonné" offert à son fils Isaiah pour ses 2 ans

Après avoir fêté l'anniversaire d' Isaiah, c'est l'heure des cadeaux pour le fils aîné de M. Pokora et de Christina Milian. Malheureusement, l'une des surprises réservées au petit garçon de 2 ans s'est avérée être un véritable cadeau empoisonné pour le chanteur de 36 ans. Au bout du rouleau, l'interprète des titres Planètes et Juste une photo de toi a révélé comment il s'était fait piéger en voulant acheter à son fils aîné... une voiture électrique.

Pensant acheter un modèle déjà monté, M. Pokora a en fait reçu toutes les pièces détachées pour construire le véhicule de son fils. Le 23 janvier 2022 sur Instagram, il explique : "J'avais commandé une voiture électrique pour l'anniversaire d'Isaiah et on ne m'avait pas dit que ça arriverait en kit... Le cadeau empoisonné ! Il faut tout monter !" Déjà épuisé rien qu'en regardant les différentes (et innombrables) pièces, le papa d'Isaiah et de Kenna dévoile le long et laborieux travail qui l'attend. "Bon bah voilà merci Isaiah !" souffle le papa, déjà éreinté à la vue de la gigantesque construction qu'il va devoir réaliser.

Amusé, Mathieu Tota - de son vrai nom - a également partagé quelques lignes du manuel de construction de la voiture, comme souvent, très compliqué à déchiffrer. "Le tube carré du support en fer est serré dans la goulotte correspondante du corps principal", peut-on lire sur le livret.

Une heure plus tard, le chanteur a dévoilé le résultat de son travail acharné. Très fier, il a filmé le nouveau bolide de son fils sur un son de Dr Dre, The Next Episode. Seul hic, le volant a été monté... à l'envers ! "Je viens de capter que j'ai monté le volant à l'envers", écrit-il avec humour. Une fois cette (minuscule) bêtise réparée, le chanteur a pu offrir à son fils cette merveilleuse voiture de la marque Mercedes.

Un cadeau qu'Isaiah a pu apprécier, on l'espère, à sa juste valeur !