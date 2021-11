M. Pokora et Christina Milian déménagent ! Cette somme folle dépensée pour leur nouvelle maison

M. Pokora a beau se produire sur les planches du Théâtre de la Madeleine à Paris, il n'en oublie pourtant pas ses priorités. Et l'une d'entre elles est d'avoir une belle demeure où il pourra pleinement s'épanouir en famille. À en croire les informations du site américain d'immobilier Dirt, relayées le 15 septembre 2021, le chanteur et sa femme Christina Milian auraient décidé d'acheter une nouvelle propriété à Los Angeles.

À l'affiche de la pièce Les grandes ambitions, M. Pokora passe la plupart de son temps à à Paris, à donner la réplique à Estelle Lefébure et Philippe Lellouche. Un projet professionnel totalement soutenu par son épouse américaine Christina Milian, qui l'a suivi en France avec leur petite tribu. Pourtant, d'après les informations dévoilées par le site spécialisé, l'interprète de Juste une photo de toi et sa moitié auraient récemment acquis une propriété située non loin du quartier très huppé de Beverly Hills.

Les parents d'Isaiah (1 an) et Kenna (6 mois) auraient craqué pour une maison de 460 mètres carrés située dans le quartier de West Hollywood. Une maison de deux étages comprenant quatre chambres, un bureau, une salle de projection, une terrasse avec piscine et une vue panoramique sur tout le quartier. Une propriété plus moderne que leur précédente résidence américaine (située dans le quartier d'Agoura Hills) qui s'est vendue pour la somme de 3,1 millions d'euros. Il fallait au moins ce montant puisque la toute nouvelle demeure des Pokora-Milian aurait coûté 3,8 millions d'euros.

En attendant de s'y installer, M. Pokora doit d'ici là faire face aux nombreux caprices de ces enfants. Notamment ceux de son aîné Isaiah. Pour rappel, en octobre dernier, l'artiste de 36 ans avait partagé les coulisses de sa vie de père de famille. Débordant d'énergie à l'heure du coucher, son jeune garçon avait décidé de faire tourner son papa en bourrique...