Christina Milian enceinte : ventre rond en bikini, échographie... Souvenirs très privés avec M. Pokora

Il y a un an, Christina Milian tournait la comédie romantique Resort To Love (Netflix) à l'Île Maurice, un projet vécu avec M. Pokora qui avait mis sa carrière sur pause pour pouvoir accompagner pleinement sa moitié. Ce tournage a eu une saveur pour le moins particulière pour l'Américaine de 40 ans puisqu'elle était enceinte de son troisième enfant à ce moment-là, le deuxième avec M. Pokora. Elle portait leur fils Kenna, né en avril dernier à Los Angeles.

Dimanche 14 novembre 2021, Christina Milian était d'humeur nostalgique et s'est souvenue qu'il y a tout juste un an, elle tournait enceinte. Cette nostalgie, l'interprète du tube When you look at me l'a exprimée avec un message mais aussi avec plusieurs images.

En premier, une photo d'elle en bikini, le ventre arrondi, M. Pokora posant délicatement sa main dessus. Suivent ensuite des images d'une échographie, une photo mais aussi une vidéo. Jamais Christina Milian n'avait partagé un document aussi intime de sa grossesse. La vidéo n'est pas une vidéo comme les autres puisqu'il s'agit du moment où elle et M. Pokora ont découvert le sexe de leur deuxième enfant. Christina Milian semblait avoir découvert qu'il s'agissait encore d'un garçon et le médecin pratiquant l'échographie le lui a confirmé. Une nouvelle accueillie très positivement par M. Pokora, qui n'a pas caché sa joie d'agrandir à nouveau la famille avec un baby boy.