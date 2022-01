M Pokora papa : une vidéo trop mignonne avec son fils Kenna dévoilée

Le destin fait souvent bien les choses et Christina Milian et M Pokora ne pourront pas dire le contraire. Rien ne présageait un coup de foudre entre les deux artistes, séparés géographiquement par des milliers de kilomètres. Pourtant, leurs chemins ont fini par se croiser. Après un été 2017 rempli de doutes du côté de ses fans, l'ex-membre des Linkup dévoilait sur Instagram sa relation amoureuse avec Christina Milian avec qui les points communs se sont vite multipliés. Passion pour la musique et anniversaires partagés n'étaient que quelques détails de plus pour conforter les amoureux qu'ils étaient définitivement faits pour être ensemble. Près de quatre ans plus tard, pas une ombre au tableau de la love story franco-américaine. M Pokora a vite posé ses valises outre-Atlantique dans une grande maison de Los Angeles avec sa chérie et les amoureux se sont dit "oui", quelques mois après la naissance de leur fils Isaiah, né en janvier 2020.

Mariés et parents, Christina Milian et M Pokora avaient déjà tout pour être heureux mais ont finalement décidé de pousser le curseur du bonheur encore un peu plus loin. Le 10 décembre 2020, au lendemain de leur mariage célébré à Paris, le duo révélait au grand jour la troisième grossesse de l'Américaine - déjà maman de Violet, 11 ans, la fille qu'elle a eue avec le rappeur The Dream. Le 24 avril 2021, Christina Milian donnait naissance au petit Kenna.

Fière de cette belle famille recomposée avec M Pokora, Christina Milian prend plaisir à partager ces nouvelles aventures à 5 avec son chéri et ses enfants sur les réseaux sociaux. Qu'importe que ces dernières se déroulent sur une plage paradisiaque ou au beau milieu d'un parking. Ce dimanche 16 janvier, alors qu'elle attendait sa fille à la sortie d'une fête d'anniversaire, Christina Milian n'a pu s'empêcher de dévoiler un moment plein de tendresse entre M Pokora et leur petit dernier Kenna. Installé côté passager sur les genoux de sa maman, le bébé de presque huit mois s'est fait attaquer par les bisous de son père.

Sans voir son visage, les internautes peuvent constater que Kenna est aux anges grâce à cet élan d'amour de la part de son célèbre papa. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Christina Milian, qui a eu la bonne idée de filmer cette parenthèse familiale adorable, semble dans tous ses états. Elle ne s'en cache pas : "Mon coeur fond" écrit-elle sur la vidéo. Autant se l'avouer, on a un peu craqué aussi. Vivement la prochaine !