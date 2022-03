Christina Milian : Sa soeur est canon !

La chanteuse et actrice américaine Christina Milian a été vue en train de célébrer l'anniversaire de sa soeur Danielle à Los Angeles. La star portait une somptueuse robe moulante bleue et verte, dévoilant sa ligne de rêve pour une jeune maman, afin de célébrer le 36e anniversaire de sa petite soeur, presque jumelle. Cette dernière était elle vêtue d'une tenue très osée largement ouverte sur la poitrine. Les deux jeunes femmes étaient accompagnées de leurs amis pour l'occasion. La chanteuse aux 6,9 millions d'abonnés était tout sourire, elle qui est très proche de sa soeur cadette.

En effet, l'année dernière à la même époque, l'ex de Lil Wayne avait rendu hommage à sa petite soeur dans joli message sur Instagram, alors qu'elle était enceinte : "Joyeux anniversaire ma soeur ! Comme toujours, je suis dans un tout autre État et je me retrouve dans l'incapacité de célébrer ton anniversaire avec toi, mais je fête quand même ça de loin. Je t'aime ma reine... ta loyauté est sans faille et ton esprit sauvage (quand tu le laisses sortir) est le feu d'une soirée... Je suis si heureuse que nous ayons été réunies par Dieu. Joyeux anniversaire ma soeur et danse pour moi ! Avec amour, Tina." La star aux courbes de rêve s'est donc bien rattrapée cette année !

La chanteuse est aujourd'hui maman de trois enfants : Violet Madison Nash née de sa relation avec le rappeur The-Dream puis deux fils Isaiah et Kenna qu'elle élève aujourd'hui avec Matt Pokora. Le couple coule des jours heureux du côté de Los Angeles depuis que le gagnant de Danse avec les stars a déménagé dans la cité des anges.

Epanoui dans son rôle de père de famille, Matt Pokora - que l'on verra le 7 mars dans la pièce Les Grandes Ambitions sur M6 - avait récemment révélé pour Télé-Loisirs un de ses plaisirs coupables de papa : "Je n'ai pas honte à partir du moment où je prends du plaisir ! Je ne sais pas, c'est peut-être honteux de jouer à la console alors que j'ai des gosses et qu'il faut que je m'occupe d'eux de temps en temps (...) Je m'imagine, moi, si j'avais vu mon père jouer à la console quand j'avais 3-4 ans, ça m'aurait peut-être fait un peu bizarre. Le père, c'est le mec qui va bosser, qui met à manger sur la table... Mais c'est générationnel."