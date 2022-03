Matt Pokora dévoile son plaisir coupable de jeune papa, "je n'ai pas honte..."

C'est un nouveau défi qui attendMatt Pokora le lundi 7 mars prochain sur M6. Alors qu'il est apparaît sur les planches dans Les Grandes ambitions avec Philippe Lellouche etEstelle Lefébure, la pièce sera captée du théâtre de La Madeleine et diffusée sur la sixième chaîne. Interrogé par Télé-loisirs, l'ancien vainqueur de Danse avec les stars a répondu à quelques questions sur sa vie professionnelle ainsi que son couple et ses deux enfants.

Aussi, le chanteur de 36 s'est montré très reconnaissant envers son ami et désormais confrère Philippe Lellouche, qui l'a initié à la comédie. "Je savais qu'avec Philippe Lellouche je serais bien entouré. Il a été mon mentor et il m'a fait confiance et m'a laissé la place pour développer mon personnage. Le talent d'un metteur en scène, c'est de savoir quand lâcher du mou et laisser la place à la créativité d'un acteur" a-t-il expliqué. Un nouveau défi qui est tombé à pique pour le natif de Strasbourg qui vit désormais à Los Angeles : "Je me suis d'abord demandé si j'aurais le temps, puisque je devais faire une tournée des Zéniths avec mon spectacle, sans cesse reporté à cause du Covid. Jusqu'au moment où je l'ai annulée."

Enfin lorsqu'il lui a été demandé son plaisir coupable (puisque que c'est l'un des sujets lié à son personnage au théâtre), le mari de Christina Milian s'est livré à une petite révélation. D'abord hésitant, il a finalement lâché "Je n'ai pas honte à partir du moment où je prends du plaisir ! Je ne sais pas, c'est peut-être honteux de jouer à la console alors que j'ai des gosses et qu'il faut que je m'occupe d'eux de temps en temps." Sur le ton de l'humour le chanteur a poursuivi, "je m'imagine, moi, si j'avais vu mon père jouer à la console quand j'avais 3-4 ans, ça m'aurait peut-être fait un peu bizarre. Le père, c'est le mec qui va bosser, qui met à manger sur la table... Mais c'est générationnel."