M. Pokora soulève sa belle-mère pour la mettre à la porte de chez lui : Christina Milian filme tout

Rien ne va plus entre M. Pokora et sa belle-mère ! Ce week-end, il a même décidé de la mettre à la porte pour une raison que certains fans pourraient comprendre. Actuellement aux Etats-Unis avec sa femme Christina Milian, sa belle-fille Violet et leurs enfants Isaiah et Kenna, le chanteur passe du bon temps et se fait plaisir en suivant les matchs de basket, sport dont il est totalement fan.

Fervent soutien des Lakers, l'équipe iconique de Los Angeles, M. Pokora a fait face ce week-end à un affront de la part de sa belle-maman Carmen. Cette dernière a eu l'idée saugrenue de venir rejoindre la petite famille chez eux... avec un maillot des Knicks, l'équipe de New York ! C'est un peu comme si un fan du PSG débarquait avec un maillot de l'OM chez lui. Pure provocation !

Christina Milian hilare

Ni une ni deux donc, sous le regard de Christina Milian, M. Pokora a soulevé sa belle-mère et l'a mise à la porte. Une scène filmée par la mère de ses enfants, hilare et qui, heureusement, s'est bien terminée puisque M. Pokora a permis à Carmen de revenir chez lui. Pas sûr qu'elle osera réitérer son acte dans le futur.

M. Pokora est loin d'être un gendre horrible. Au contraire, il semble être idéal et s'entend parfaitement avec sa grande belle-famille. Même si son épouse et lui montrent souvent des images de leur quotidien, il préservent au maximum les visages d'Isaiah (3 ans) et Kenna (né le 24 avril 2021)

Malgré tout, on sait à quoi les enfants ressemblent. Dans 50' inside il y a peu, M. Pokora avait été submergé par l'émotion en voyant une photo de lui jeune et avait déclaré, en larmes et la voix cassée : "Je vois mon fils, c'est ouf." Ainsi pouvait-on comprendre qu'Isaiah doit avoir les yeux bleus de son papa, et un minois d'enfant sage, comme lui lorsqu'il était enfant.

Et dernièrement, pour les 3 ans d'Isaiah, M. Pokora et la belle chanteuse avaient montré comme jamais le visage de leur enfant. Un petit brun à la peau de miel et aux cheveux légèrement bouclés, à croquer !