Matt Pokora : En larmes, il dévoile à quoi ressemble son fils Isaiah et c'est son sosie

Le célèbre chanteur était venu se confier au micro de Nikos Aliagas. Il a évoqué son enfance, son amour pour ses fils Isaiah (né le 20 janvier 2020) et Kenna (né le 24 avril 2021) et a surtout, lui qui ne montre jamais le visage de ses enfants, dévoilé à quoi ressemblait son petit dernier.

Lorsque le présentateur de TF1 a dégainé une photo de Matt Pokora enfant, la première chose que l'homme de 37 ans a déclaré est : "C'est troublant on dirait Isaiah." "Vous avez quel âge sur cette photo ?", a alors demandé Nikos. Mais le mari de Christina Milian n'a pas pu répondre, submergé par l'émotion devant son portrait. "Je vois mon fils, c'est ouf", lâche-t-il la voix cassée. Ainsi comprend-on qu'Isaiah est blond aux yeux bleus et a une minois d'enfant sage, comme son père lorsqu'il était enfant.

Après un long silence, le temps de reprendre ses esprits, le chanteur a finalement répondu à la question : "J'ai 9 ans, 10 ans je pense là." "Que voudriez-vous lui dire à ce gamin que vous êtes", poursuit l'interviewer. Et à Matt Pokora de répondre : "Je voudrais lui dire que tout va très bien se passer, que c'est un fabuleux destin qui l'attend parce que je trouve qu'il n'y a pas plus beau métier que de divertir les gens (...) Qu'il ait confiance en lui, qu'il continue de faire les jolis rêves qu'il fait très régulièrement et surtout, le travail, le respect, l'humilité. Essaie juste d'être quelqu'un de bien." Encore déboussolé de se rendre compte à quel point Isaiah lui ressemble enfant, Matt Pokora conclut, toujours émotif : "C'est Isaiah, c'est un truc de fou."

Lors de cet entretien, celui qui revient avec l'album Epicentre avait fait d'autres confidences sur sa famille : "Je suis devenu hypersensible depuis que je suis papa. C'est le sens des priorités. Ce ne sont plus les mêmes. On se lève le matin, c'est pour eux. Le centre du monde, c'est mes enfants, c'est ma famille." Et d'avouer ce qui lui briserait le coeur : "Si mon fils faisait 1/4 de ce que j'ai fait à ma mère en disant : 'Oh non maman, appelle-moi plus tard' ou 'Non, je n'ai pas pas le temps-là' ou des choses comme je peux faire, ça va me briser le coeur. Du coup, c'est vrai que même moi, avec ma mère, je change au fur et à mesure."