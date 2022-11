"Ça va me briser le coeur" : Matt Pokora fait des révélations touchantes sur ses fils

Ce samedi 5 novembre 2022, M. Pokora est l'invité de Nikos Aliagas dans le portrait de 50 Minutes Inside sur TF1. Le chanteur de 37 ans revient sur ses 19 ans de carrière et aussi sur sa vie de famille réussie avec la belle Christina Milian.

Alors que le public l'a connu encore adolescent dans la saison 3 de Popstars sur M6 en 2003, M. Pokora est aujourd'hui un mari et père de famille comblé. Il est aujourd'hui l'heureux papa de deux enfants : Isaiah, 2 ans et Kenna, 1 an. "Je suis devenu hypersensible depuis que je suis papa, confie-t-il face à Nikos Aliagas. C'est le sens des priorités. Ce ne sont plus les mêmes. On se lève le matin, c'est pour eux. Le centre du monde, c'est mes enfants, c'est ma famille."

Je change au fur et à mesure

Le papa d'Isaiah et Kenna reconnaît également que le fait d'être devenu père lui a fait prendre du recul sur le gamin qu'il était : "Si mon fils faisait 1/4 de ce que j'ai fait à ma mère en disant : 'Oh non maman, appelle-moi plus tard' ou 'Non, je n'ai pas pas le temps-là' ou des choses comme je peux faire, ça va me briser le coeur", dit-il face à un Nikos Aliagas hilare. "Du coup, c'est vrai que même moi, avec ma mère, je change au fur et à mesure. J'apprends à me dire : 'Ecoute, je comprends tous les sacrifices, tout ce que t'as fait avant'".