Diaporama : "Ça va me briser le coeur" : Matt Pokora fait des révélations touchantes sur ses fils

1 / 14 M. Pokora invité de "50 Minutes Inside" sur TF1. © Instagram, 50 Minutes Inside

2 / 14 Matt Pokora et sa femme Christina Milian au photocall lors de la première du film "Ambulance" à Los Angeles © BestImage

3 / 14 Christina Milian en famille sur Instagram © Instagram

4 / 14 Christina Milian et M Pokora (Matt Pokora) à la première du film "Jurassic World Dominion" à Los Angeles, le 6 juin 2022. © BestImage

5 / 14 Exclusif - Matt Pokora (M. Pokora) et sa femme Christina Milian ont dîné avec Tony Parker au restaurant Giorgio Baldi à Santa Monica le 9 janvier 2021. Santa Monica, CA - EXCLUSIVE - Christina Milian and M. Pokora are seen outside of Giorgio Baldi saying there goodbyes after having dinner in Santa Monica. © BestImage

6 / 14 Exclusif - No Web - Jean-Roch, M. Pokora (Matt Pokora), sa femme Christina Milian - People dînent au restaurant "Gioia" avant de faire la fête au VIP Room à Saint-Tropez le 28 juillet 2022. © Hippolyte Hamonet/Bestimage Exclusive - For Germany call for price - No Web - People dine at the "Gioia" restaurant before partying at the VIP Room in Saint-Tropez on July 28, 2022. © BestImage

7 / 14 Exclusif - M Pokora retrouve la scène lors d'un concert au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson “Qui on est”. M. Pokora prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage Exclusive - No web en Suisse / Belgique M Pokora returned to the stage for a concert at the Casa Music Show at the Sofitel Casablanca Tour Blanche organised by K.Cheddadi on 7 October 2022. M Pokora made his big return to music (after a stint in theatre) with the video for the song "Qui on est". M. Pokora is preparing an exceptional tour for 2023 to celebrate his 20-year career. The Epicentre Tour will start on 10 June 2023 in Paris and end on 12 December in Lyon. It will pass through France, Belgium and Switzerland. © BestImage

8 / 14 Exclusif - M Pokora retrouve la scène lors d'un concert au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson “Qui on est”. M. Pokora prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage Exclusive - No web en Suisse / Belgique M Pokora returned to the stage for a concert at the Casa Music Show at the Sofitel Casablanca Tour Blanche organised by K.Cheddadi on 7 October 2022. M Pokora made his big return to music (after a stint in theatre) with the video for the song "Qui on est". M. Pokora is preparing an exceptional tour for 2023 to celebrate his 20-year career. The Epicentre Tour will start on 10 June 2023 in Paris and end on 12 December in Lyon. It will pass through France, Belgium and Switzerland. © BestImage

9 / 14 Exclusif - M Pokora retrouve la scène lors d'un concert au Casa Music Show au Sofitel Casablanca Tour Blanche organisé par K.Cheddadi le 7 octobre 2022. M Pokora a fait son grand retour à la musique (après un passage par le théâtre) avec le clip de la chanson “Qui on est”. M. Pokora prépare pour 2023 une tournée exceptionnelle pour fêter ses 20 ans de carrière. L'Épicentre Tour débutera le 10 juin 2023 à Paris pour se terminer le 12 décembre à Lyon. Il passera par la France, la Belgique et la Suisse. © Philippe Doignon / Bestimage Exclusive - No web en Suisse / Belgique M Pokora returned to the stage for a concert at the Casa Music Show at the Sofitel Casablanca Tour Blanche organised by K.Cheddadi on 7 October 2022. M Pokora made his big return to music (after a stint in theatre) with the video for the song "Qui on est". M. Pokora is preparing an exceptional tour for 2023 to celebrate his 20-year career. The Epicentre Tour will start on 10 June 2023 in Paris and end on 12 December in Lyon. It will pass through France, Belgium and Switzerland. © BestImage

10 / 14 Exclusif - M. Pokora (Matt Pokora) - Vestiaire du match de football caritatif entre le Variétés Club de France contre l'équipe de France des Parlementaires au profit de l'association "e-Enfance" au stade Emile Anthoine à Paris le 28 septembre 2022. La rencontre s'est soldée par une défaite 8-2 des parlementaires. Le match a été marqué par la blessure importante de J. Odoul. Le député du Rassemblement national (RN) de l'Yonne souffre d'une rupture du tendon rotulien. Le match a par ailleurs permis de récolter 35.000 euros pour le compte de l'association e-Enfance, qui lutte contre le cyber harcèlement. Si cette rencontre a fait parler d'elle, ce n'est pas tant pour son aspect sportif que son enjeu politique. Pour la première fois, l'équipe parlementaire de football intégrait dans son effectif des députés du Rassemblement national. Une nouveauté qui a conduit les députés insoumis, socialistes et écologistes à boycotter le match. Une façon pour eux de lutter contre une "banalisation" de l'extrême droite et une "prétendue normalisation" des élus du RN. © Pierre Perusseau/Bestimage (No Web - pour suisse et Belgique) © BestImage

11 / 14 M. Pokora (Matt Pokora), sa femme Christina Milian assistent au match de la 5ème et avant-dernière journée de Ligue des nations entre la France et l'Autriche (2-0) au Stade de France à Saint-Denis le 22 septembre 2022. M. Pokora (Matt Pokora), his wife Christina Milian attend the match of the 5th and penultimate day of the League of Nations between France and Austria (2-0) at the Stade de France in Saint-Denis on September 22 2022. © BestImage

12 / 14 Exclusif - No Web - M. Pokora (Matt Pokora), sa femme Christina Milian, Jean-Roch, Levon Sayan - People dînent au restaurant "Gioia" avant de faire la fête au VIP Room à Saint-Tropez le 28 juillet 2022. © Hippolyte Hamonet/Bestimage Exclusive - For Germany call for price - No Web - People dine at the "Gioia" restaurant before partying at the VIP Room in Saint-Tropez on July 28, 2022. © BestImage

13 / 14 Exclusif - Christina Milian, Matt Pokora - Les célébrités arrivent à la soirée du 34 ème anniversaire d'Umar Kamani, PDG et co-fondateur de la marque de vêtements "Pretty Little Thing", à Los Angeles, le 21 mars 2022. Exclusive - Pretty Little Thing's Owner and CEO, Umar Kamani, and his new fiancé hold a private party in Los Angeles for his 34th birthday with celebrity friends. March 20th, 2022. © BestImage