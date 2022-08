M. Pokora et sa femme Christina Milian : folle soirée à Paris... avec une célèbre top-modèle !

Une danse pour décompresser donc pour M.Pokora, lui qui donne beaucoup d'énergie au quotidien pour s'occuper de sa famille. Récemment, sa chérie le filmait en train de lutter pour ne pas s'assoupir, alors qu'il était assis sur son canapé aux côtés de ses enfants. "#dadlife" ajoutait-elle, complètement hilare derrière la caméra de son smartphone. Pour rappel, il est à la tête d'une jolie petite troupe avec Christina Milian. Il est notamment papa d'Isaiah (né le 20 janvier 2020) et Kenna (né le 24 avril 2021), nés de sa relation avec l'actrice, mais également beau-père de Violet (12 ans) la fille aînée de Christina Milian, fruit de son ancien amour avec le rappeur The Game.

"Ce rôle et pas un autre"

Bien qu'il soit parfois fatigué à cause du temps et de l'énergie que cela demande d'être papa, M.Pokora est comblé de bonheur et ne se voit pas vivre autrement qu'avec ses enfants. C'est en tout cas le message qu'il avait essayé de faire passer à ses abonnés sur Instagram en juin dernier à l'occasion de la fête des Pères. "Ce rôle et pas un autre... Bonne fête des Pères. Aux miens, aux vôtres et aux mères seules qui assument les 2 rôles" écrivait-il en légende d'un adorable cliché de lui en train de porter et faire un câlin à ses enfants.

L'année dernière, sur le plateau de TPMP il faisait de rares confidences sur sa vie de papa, notamment sur l'éducation qu'il souhaite pour son fils aîné Isaiah, alors que Kenna n'était pas encore de ce monde. "Le but est de l'élever comme j'ai été élevé, côtoyer tous les styles de gens. Et puis l'école du sport, je pense que ça va être important pour lui. (...) Toutes ces valeurs que j'ai apprises en faisant du sport. Je vais l'élever dans ces valeurs-là et l'ouvrir au monde, entre la France et les États-Unis", avait-il déclaré. Un père très impliqué !