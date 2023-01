Christina Milian insatisfaite de son "booty", grosse séance de sport en legging moulant pour y remédier

Christina Milian ne manque pas d'ambition. Elle l'a notamment fait savoir à ses fans sur Instagram ce jeudi 26 janvier 2023, en leur expliquant vouloir "développer" davantage son "booty", alors qu'elle a "l'impression" de "parler de ça" depuis "une éternité". Sauf que là, la maman d'Isaiah et Kenna, nés de son union avec M. Pokora, semble déterminée à passer à l'action. "Je vais vraiment me concentrer sur cet objectif cette fois-ci, et pour de vrai", a-t-elle assuré à ses abonnés, en partageant une vidéo d'elle et son fessier dans un legging moulant rouge , alors qu'elle se trouvait dans une salle de sport et venait de partager plusieurs extraits de sa séance dans de précédentes stories.

La chanteuse de 41 ans tient donc sa nouvelle résolution pour 2023 ! Mais il est tout de même important de rappeler qu'elle part avec une bonne base. En effet, son postérieur semble déjà très galbé, et cela ne date pas d'aujourd'hui puisqu'en mars 2020, alors que la pandémie de la Covid-19 venait de frapper le monde dentier, elle postait un cliché d'elle en tenue de sport, avec un fessier déjà très musclé. Elle expliquait notamment à son ami J. Ryan La Cour, dans l'espace réservé aux commentaires, qu'elle était en partie arrivée à ce résultat grâce aux "squats".