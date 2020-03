Christina Milian : Canon en legging, le secret de ses fesses parfaites

Deux mois après son accouchement, Christina Milian a déjà retrouvé un corps de rêve ! Le 26 mars 2020, la chanteuse américaine a dévoilé un cliché très sensuel en tenue de sport dans sa propriété de Los Angeles. Vêtue d'un legging bleu ultra-moulant, l'interprète du titre When You Look At Me a dévoilé son postérieur magnifiquement galbé avec une pose pour le moins suggestive. Son secret ? Les squats, comme elle l'a révélé à son ami J. Ryan La Cour en commentaires. Une manière pour la belle brune d'inciter ses fans à se sculpter une belle silhouette pendant le confinement imposé en raison de l'épidémie de coronavirus qui touche le monde entier. En légende, elle a écrit : "Pas d'excuses". Une photo déjà likée par plus de 200 000 personnes, sûrement impressionnés devant l'impressionnante cambrure de l'artiste américaine de 38 ans.

Durant cette même journée du 26 mars, Christina Milian est allée prendre l'air avec sa fille de 10 ans, Violet.