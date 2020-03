M. Pokora : Coquin, il se moque de Christina Milian pendant le confinement

Confinés dans leur maison de Los Angeles, M. Pokora et Christina Milian partagent leur quotidien avec leurs fans. Si certains pensent que le confinement peut créer quelques tensions dans un couple, ce n'est certainement pas le cas des parents d'Isaiah (né le 20 janvier 2020). Très unis pendant cette quarantaine forcée, le couple a partagé en musique et avec beaucoup d'humour leurs petites astuces pour combattre l'ennui. Jeux vidéos, piano, scrabble, siestes, ménage, yoga, ballon envoyé dans la tête de Christina (oups !) ou encore petits craquages à la petite cuillère dans le pot de nutella,... Les amoureux sont particulièrement complices et démontrent encore une fois à tous l'harmonie et l'amour qui règne dans leur famille recomposée. Il y a quelques jours, M. Pokora partageait également sa nouvelle lubie pendant le confinement : changer de couleur de cheveux. L'interprète du titre Planètes a osé la coloration rose fluo, apparemment proposée par sa belle-fille Violet (10 ans, issue de la relation entre Christina Milian et le rappeur The Dream) fan de cette couleur.