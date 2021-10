"Je suis parti comme une merde" : Christophe Dechavanne victime d'une grosse chute à la télé

Pendant que les candidats de The Voice se disputaient la finale de l'édition All Stars sur TF1 samedi soir, Laurent Ruquier présentait de son côté en prime Les Enfants de la télé dont le numéro était particulier puisqu'il retraçait les "50 ans de directs qui dérapent". Et on peut dire que Christophe Dechavanne s'est tout de suite mis dans le thème !

En effet, en débarquant sur le plateau en tant qu'invité, l'animateur a offert un beau dérapage et s'est retrouvé à terre. Au départ, difficile de comprendre ce qui a bien pu se passer hormis le fait que Christophe Dechavanne ne disparaisse soudainement du champ de vision de la caméra. "J'y crois pas, c'est la première fois que je me casse la gueule en vrai", a-t-il lâché en finissant enfin par s'installer sur son siège, non sans mal. Une chute qui est passée totalement inaperçue ! "Je n'ai même pas vu mon pauvre", lui a adressé Laurent Ruquier. "Bah moi non plus je ne l'ai pas vu !", a alors ironisé son interlocuteur. Et de blâmer avec humour l'un des autres invités : "C'est à cause de Bénabar, je ne sais pas, j'étais en train de lui dire bonjour".