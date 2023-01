"Je suis vraiment malade" : Chimène Badi émue, ses proches inquiets voulaient qu'elle arrête tout

Révélée dans l'émission Popstars en 2002, Chimène Badi s'est souvenue avec émotion d'un très mauvais souvenir concernant sa carrière lors de son passage dans l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2. Considérée comme la nouvelle chanteuse en vogue dans les années 2000, la jolie brune était alors âgée de 20 ans et vivait un rêve éveillé. Malheureusement un jour alors qu'elle était tombée très malade, Chimène Badi se retrouve forcée d'aller donner un concert, alors qu'elle n'est clairement pas en état de monter sur scène.

Sur le plateau de l'émission, elle se souvient : "Je pense à une fois où je suis très malade où j'ai plus de 40 de fièvre je suis à Paris et je suis vraiment vraiment malade je peux pas chanter, c'est pas possible. Je fais venir un médecin, et il me dit : 'Effectivement là ça va pas du tout vous ne pouvez pas on va pas...'"

Mais c'était sans compter sur le chef de projet de Chimène Badi qui refuse qu'elle ne monte pas sur scène. Déterminé à faire chanter la jeune femme, l'homme avait tenté le tout pour le tout auprès du médecin. "Mon chef de projet parle avec lui dans le couloir il revient me voir et le médecin me dit : "Je vais vous donner des médicaments, ça va aller", raconte ainsi l'interprète du titre Je viens du sud.