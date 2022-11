"Je tiens à rétablir une vérité" : Léa François évoque son corps qui fait tant jaser un mois après son accouchement

L'aventure Plus belle la vie s'est récemment terminée pour Léa François qui a incarné Barbara Évenot de 2009 à 2022. Mais une autre a bien vite commencé peu de temps après la fin du tournage. En effet, la belle actrice de 34 ans est devenue maman pour la deuxième fois le 10 octobre dernier. Et un mois après son accouchement, un détail a impressionné les internautes.

Depuis plusieurs années, Léa François file le parfait amour avec le discret Simon qu'elle a rencontré dans une école de musique. En 2016, les tourtereaux se sont pacsés. Et le 24 novembre 2019, ils ont accueilli leur premier enfant. Une petite fille prénommée Louison qu'elle préfère encore préserver sur les réseaux sociaux en ne dévoilant pas son doux visage. "J'ai eu la chance de vivre les six premiers mois de la vie de ma fille à ses côtés, sans travailler. Au début, c'était un tsunami, mais j'étais préparée. Avec mon conjoint, nous voulions ce bébé", avait-elle notamment confié à Gala en juin 2020.

Leur bonheur s'est multiplié le 10 octobre 2022 avec la venue au monde de leur deuxième petite fille. "Soa 10/10/22 Une semaine déjà... #babygirl #naissance #bonheur #mafille #soa", avait écrit Léa François en légende d'une photo sur laquelle on pouvait voir une partie du corps de son bébé et sa main qui tenait un doudou sur lequel son prénom était inscrit. Depuis, la divine actrice se fait quelque peu discrète. Mais ce mardi 15 novembre, elle s'est saisie de son compte Instagram afin de partager son nouveau quotidien. Et un détail a sauté aux yeux de nombreuses personnes.

Un corps post-accouchement qui fait parler

Léa François a en effet pris la pose debout, avec son bébé (de dos) dans les bras. Et plusieurs personnes ont remarqué qu'elle affichait déjà une silhouette affinée et également, qu'elle portait un jean. Impressionnés, ils n'ont pas tardé à envoyer des messages à la mère de famille qui a répondu de manière collective. "Vous m'avez envoyé beaucoup de messages privés suite à cette story que j'ai postée hier pour me parler de mon corps de rêve après accouchement", a-t-elle écrit en légende dudit cliché. Et, après avoir partagé quelques messages, elle a répondu : "Alors vous vous doutez bien que je suis très touchée par ces commentaires. Mais je tiens tout de même à rétablir une certaine vérité. Pour le moment non, je ne re rentre pas dans mes jeans."

Léa François a ensuite partagé une photo de son ventre marqué par l'un de ses pantalons. "Je dirais plutôt que ce sont mes jeans qui re rentrent dans moi. Rassurez-vous, le jogging reste encore mon super allié. Mais comme j'ai plein de plateaux TV/radio cette semaine, je fais un peu la meuf et n'ose pas vraiment y aller en jogging", l'a-t-elle commentée.