"Je vais la tuer" : Cédric Jubillar revient sur ses menaces de mort envers Delphine

C'est son premier interrogatoire depuis sa garde à vue et sa mise en examen le 18 juin 2021 pour "meurtre par conjoint". Interrogé par les juges d'instruction, Audrey Assemat et Coralyne Chartier, Cédric Jubillar a dû expliquer les dessous de sa relation conflictuelle avec Delphine, notamment les menaces qu'il aurait proférées à son encontre quelques semaines seulement avant sa disparition. "J'en ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera." avait-il ainsi déclaré à sa mère Nadine à propos de son épouse. "J'étais en colère, c'était des mots jetés en l'air " s'est-il défendu selon Le Parisien.

À bout, il a également dévoilé les raisons de sa rancoeur envers sa femme. Selon lui, il faisait tout à la maison tandis que l'infirmière d'Albi s'amusait avec ses amants. "Ouais, j'en avais marre, j'étais en train de lutter sur tous les fronts, les enfants, le ménage, la nourriture, l'extérieur, j'étais tout seul à tout faire, donc quand j'ai dit ça, j'étais en colère, j'étais en train de me défouler. Comme je vous ai dit, c'est moi le con." a-t-il affirmé.

Pour rappel, Cédric Jubillar avait menacé de tuer Delphine auprès de sa mère Nadine qui avait été rapidement interviewée par les enquêteurs après la disparition de l'infirmière de 33 ans. "Compte tenu de ces éléments, pensez-vous aujourd'hui que votre fils est impliqué dans la disparition de son épouse ?", aurait demandé un gendarme. "Oui, je le pense", aurait-elle alors répondu, en pleurs. Revenant sur ses propos, elle avait ajouté : "Je suis mitigée. (...) J'espère juste que mon fils ne lui a rien fait."

Lors de cet interrogatoire, le peintre-plaquiste de 34 ans a par ailleurs continué de clamer son innocence et a ajouté : "Pour l'instant, vous cherchez que de mon côté, peut-être que si vous exploitiez les autres plus, on pourrait la retrouver plus facilement."

Incarcéré depuis juin dernier après sa mise en examen pour homicide volontaire, le papa de Louis et d'Elyah (7 ans et bientôt 2 ans) avait demandé dès juillet sa remise en liberté auprès du juge des libertés et de la détention (JLD). Il avait ensuite saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Jusqu'ici ses recours ont été rejetés, la justice estimant que les éléments à charge étaient suffisants pour justifier son maintien en détention, à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse.

Les avocats du peintre-plaquiste de 34 ans, placé en isolement, ont quant à eux dénoncé une détention provisoire "abusive" et ont estimé que la "présomption d'innocence est bafouée". "Cet homme est détenu dans des conditions d'isolement insupportables", ont-ils ajouté.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.