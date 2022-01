"Je voulais détruire son plateau" : Axel Bauer explique le fiasco de son passage chez Drucker

7 albums studio en 40 ans de carrière ? "Je regrette de ne pas en avoir enregistré plus, mais c'est mon rythme", expliquait Axel Bauer au Parisien. Il entame la promo de son prochain, Radio Londres, disponible le 6 mai prochain. En attendant cette sortie, le musicien revient sur un souvenir marquant de ses débuts : sa première performance télé, faite dans une colère bleue...

Mardi 11 janvier 2022, Axel Bauer était l'invité de C à vous, présentée par Anne-Élisabeth Lemoine et diffusée sur France 5. Le chanteur est entré en plateau sur un extrait d'un de ses premiers passages télé, le 9 juin 1984, dans l'émission Champs-Élysées, alors animée par Michel Drucker. Âgé de 23 ans à l'époque, Axel Bauer y avait interprété son plus grand tube, Cargo, et avait détruit sa guitare en la fracassant à plusieurs reprises contre le sol.

"Michel Drucker représentait l'establishment pour moi et je voulais détruire son plateau, mais je n'avais pas calculé le fait que son plateau était en plexiglass, donc la guitare rebondissait, s'est souvenu Axel Bauer, à peine arrivé à la table de C à vous. On ne sait pas mais j'étais dans une colère, une rage".

Dans C à vous, Axel Bauer a chanté les titres Ici Londres et Éteins la lumière, cette fois sans incident.