"Jusqu'à peser 95 kilos" : Chimène Badi a perdu plus de 35 kilos grâce à un régime de vie bien précis

Chimène Badi est de retour avec un nouvel album et a ce dimanche une double actualité. Elle est présente dans Vivement Dimanche (France 3) et dans Un dimanche à la campagne (France 2). La chanteuse s'épanchera certainement sur ses débuts, peut-être aussi sur sa récente rupture avec Julien. Qui sait, elle abordera peut-être aussi sa perte de poids et ses troubles alimentaires.

Ancienne addict au sucre et gras, la célèbre chanteuse n'a pas toujours affiché la silhouette qu'elle dévoile aujourd'hui. Elle qui a perdu plus de 35 kilos depuis sa participation à Popstars en 2002, n'a jamais caché avoir eu une relation compliquée avec la nourriture. Comme en 2015 lors d'une interview pour Nous Deux. "J'ai alterné entre anorexie et boulimie, jusqu'à peser 95 kilos. C'était l'enfer. Je souffrais tellement du regard des autres !", avait-elle déclaré. Précisant ensuite avoir perdu des dizaines de kilos, Chimène Badi était heureuse de dire qu'elle s'était donc réconciliée avec elle-même. "C'est pour moi que je veux être belle", avait-elle ajouté.

Dans Télé Star, elle avait aussi dévoilé comment elle avait perdu du poids : "J'ai une bonne hygiène de vie, je mange sainement, je fais deux heures de sport par jour." Ceci étant dit, la chanteuse qui est à présent célibataire, n'aime pas que l'on aborde systématiquement ses kilos en moins. Elle avait d'ailleurs poussé un coup de gueule en 2016. "C'est trop frustrant d'accorder des interviews et de ne voir sortir que des choses futiles. C'est agaçant que l'on me parle toujours de ma perte de poids... Ça revient sans arrêt. J'ai envie d'exprimer d'autres choses ! (...) Les journalistes doivent respecter le fait que j'ai envie de parler uniquement de mon métier", avait-elle lancé.

Autre sujet qui est souvent abordé et qui l'agace, la maternité. La jeune femme de 40 ans l'a toujours dit, elle ne souhaite pas devenir mère. "Trop angoissée, je n'aurais pas su donner les armes à un enfant, lui apprendre à devenir indépendant et insouciant. J'ai trouvé du sens ailleurs que dans la maternité", a-t-elle expliqué par le passé. Et d'ajouter auprès de Gala : "Je ne désire pas d'enfants, c'est en moi. Je ne souhaite pas devenir mère, c'est tout." Voilà qui est clair !