Chimène Badi, 40 ans, célibataire et sans enfant : confidences sur ce choix très personnel

Chimène Badi est un coeur à prendre. Cette nouvelle, elle l'a annoncée dans un entretien au magazine Closer à l'occasion de la sortie de son album de reprises de titres d'Edith Piaf attendu dans les bacs le 20 janvier prochain. Désormais célibataire à 40 ans, Chimène Badi est bien décidée à mener sa vie comme elle l'entend. Libre et sans enfant. Car contrairement à un grand nombre de femmes, l'artiste ne veut pas fonder de famille pour la simple, bonne et légitime raison qu'elle ne s'en est jusqu'alors jamais sentie capable.

Avoir des enfants pour une femme n'est pas une obligation, surtout si la future maman ne se sent pas prête : "Mon instinct maternel fait que je m'occupe beaucoup de mes neveux et que je déplacerais des montagnes pour eux. Mais je commence à peine à me sentir solide. Trop angoissée, je n'aurais pas su donner les armes à un enfant, lui apprendre à devenir indépendant et insouciant. J'ai trouvé du sens ailleurs que dans la maternité."

Ce n'est pas la première fois que Chimène Badi évoque le fait de ne pas avoir d'enfant. En 2020 déjà dans le magazine Gala, la chanteuse s'indignait qu'on lui rappelle constamment le rôle de maman : "Je ne sais pas expliquer pourquoi je ne désire pas d'enfants, c'est en moi. Je ne souhaite pas devenir mère, c'est tout." Même son ex-compagnon Julien prenait sa défense : "En 2020, une femme ne devrait-elle pas être libre de disposer de son corps ? Ne pas vouloir d'enfants ne doit pas être sujet à un débat. Quoiqu'il en soit, on est trop sensibles pour devenir parents. La société est trop violente à mon sens."

Une femme libre et épanouie

Son bonheur, Chimène Badi le trouve dans sa carrière et désormais dans son statut de femme, qu'elle a bien eu du mal à assumer au cours de sa vie : "Je me suis longtemps empêchée d'exister, par peur de dire non, de faire du mal, de décevoir. [...] J'ai toujours eu une propension à me dénigrer, à m'abîmer. Physiquement, je m'auto sabotait depuis l'adolescence. [...] Evidemment, je ne suis pas parfaite, j'ai des complexes, des défauts mais je ne rumine plus le passé. J'ai conscience d'être à ma place. Ma voix est un cadeau. Je profite de ma chance, trace ma route, positive, solaire, pleine d'espoir." C'est bien tout ce qui compte !