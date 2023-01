Chimène Badi, ancienne addict "au sucre et gras" : confidences franches sur le "vide" qu'elle a dû combler

Depuis un moment maintenant, Chimène Badi a pris pour habitude de faire mouche lors de chacune de ses apparitions. La chanteuse de 40 ans dévoile en effet toujours une silhouette amincie et une taille de guêpe. Elle se permet ainsi de dégainer des looks séduisants qui lui vont à la perfection.

Une véritable transformation pour l'ancienne artiste pulpeuse qui a perdu jusqu'à 35 kilos depuis sa participation à Popstars en 2002. À l'époque, Chimène Badi avait alors une alimentation déséquilibrée. "J'ai été addict au sucre et au gras", a-t-elle admis dans l'émission Culture Médias sur Europe 1 lundi 23 janvier. Et cela s'est empiré pour elle lorsqu'elle a découvert le succès et tous ses à-côtés. "C'est aussi parce qu'il y avait un vide à combler, analyse-t-elle aujourd'hui. Oui, ça marchait, mais il y avait plein d'autres choses à côté qui étaient très difficiles à vivre".

Je ne suis pas une femme qui se laisse abattre

Chimène Badi fait ainsi référence aux critiques blessantes auxquelles elle a été confrontée au début de sa carrière. "Vous savez, quand vous arrivez, que ça pète et que vous êtes partout, et bien on vous aime, mais on vous déteste aussi. Je ne vais pas vous l'apprendre", a-t-elle déclaré, se réjouissant malgré tout de ne pas avoir eu affaire à ce moment-là aux réseaux sociaux : "Heureusement, ils n'existaient pas. Et puis après, j'ai une force de caractère. Je ne suis pas une femme qui se laisse abattre comme ça. Je peux tomber sur un genou, mais pas les deux. Et j'étais quand même bien entourée".

Pour trouver la sérénité qu'elle a toujours recherché, Chimène Badi a également fait le choix de quitter Paris pour s'installer en province. "Il y a eu un moment où j'ai juste eu envie de de m'occuper de moi, de prendre soin de moi. J'ai une vie de femme. Et je prends soin de moi", a conclut la chanteuse. C'est dans son cocon qu'elle se remet également de sa récente séparation avec Julien, avec lequel elle a été en couple pendant près de huit ans. C'est au magazine Closer que la jeune femme avait annoncé leur rupture inattendue ainsi que son non-désir d'avoir des enfants.